社論》中共介選豈止國民黨家務事

中國國民黨主席選舉，候選人郝龍斌爆料，有境外勢力網軍介入。趙少康則直指中國介選，國安單位應調查。而國台辦也不避嫌：「我們願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同國民黨新領導人一道推動兩黨關係和兩岸關係向前發展」。開出條件，與介選何異？最令人傻眼的，莫過於郝龍斌的高論：與其用這些網軍攻擊我，不如花些力氣去對付民進黨。言下之意，中共怎麼對付民進黨都無所謂，但那些奧步不能拿來對付國民黨！

國民黨主席選舉，候選人爭當造王者、造后者，沒什麼看頭。截至目前為止，這場選舉最有意義之處，可能就是中國介選議題，這可是當事人的指控。果真有中國介選，新當選的黨主席，可能是北京扶植的對象。這就使得，原本是一場沒有看頭的選舉，瞬間產生了不凡的意義。一是北京介入國民黨，開始有點化暗為明，令人聯想到該黨立委揪團赴北京晉見中共對台統戰總管，回到立法院聽令行事「為人民服務」；二是未來國民黨還有多少自主性？是否更高度配合北京，以民主對付、搞垮台灣？

目前的國民黨路線，以連戰路線來形容也不為過。二〇〇五年，總統大選二度挫敗後，連戰以黨主席身份展開大陸行，與中共總書記胡錦濤舉行連胡會。此後，出現一個新的成語：聯共制台獨。加上所謂的九二共識（同屬一中），「九二共識、反對台獨」八個字，成了國共通關密語。這條路線，二〇〇八年馬英九執政後，有了具體落實的實驗機會。由於阿扁執政失敗，馬英九執政之初人氣頗旺，但他的「終極統一」，演變到「促統暴衝」，讓他的人氣盪到谷底。卸任前，馬習會，一度聚焦國際鎂光燈，很快便船過水無痕了。卸任後，馬氏更死心塌地：必須相信習近平。這劑票房毒藥，國民黨也避之唯恐不及，不是不相信總書記，而是怕嚇跑選票。

二〇一六年之後，國民黨因黨產轉型正義，流失銀彈優勢。缺乏中央行政資源，該黨對地方派系的控制力下降，中共更不忌諱滲透該黨基層勢力。郭台銘，二〇二四黨內初選曾獲地方要角支持聯署，朱立倫黨中央也莫可奈何，最後關頭旗下富士康遭北京查稅，地方要角紛紛打退堂鼓，郭台銘也黯然退場。另，後來該黨提名的侯友宜，行事務實不務意識形態，未獲北京青睞，不得不吐出「九二共識、反對台獨」，且以趙少康為搭檔，守住藍營基本盤，卻失去開拓票源能力。當時，朱立倫的副主席，夏立言頻繁穿梭兩岸，國共關係的戲中戲，令人好奇。

二十年來，國共關係日益緊密，並不妨礙北京介入國民黨事務。兩件事值得一提，一是，二〇一四年馬政府時期，陸委會特任副主委張顯耀涉及中共間諜案之疑雲。今年二月，橋頭地檢署起訴書稱，二〇二四年大選，中國曾透過張顯耀介選，促使國民黨撤換侯友宜，改由「郭柯配」代表參選。二是，二〇二〇年江啟臣在國民黨主席補選勝出，他主張「九二共識」是兩岸擱置主權爭議的工具性論述、實際內涵是擱置主權爭議、過去兩岸互動過程的歷史描述。政治不正確，江氏當選黨主席，中共連賀電也省了。這兩件事顯示，連胡會建立的「黨對黨定期溝通平台」，未必保證中共對兄弟黨平等相待，往後的形勢似乎朝中共居高臨下的趨勢發展。

立法院藍白合作優勢，七二六、八二三大罷免過關，國民黨對二〇二六和二〇二八年充滿希望。一時之間，盧媽媽儼然眾望所歸。但中共對國民黨，始終是以自己的意志為轉移，不會優先考量它的選舉需要。二〇一九年，習近平的一國兩制台灣方案，成為韓流覆沒的外部因素，大家應當記憶猶新。多年來，中共滲透台灣既深且廣，國民黨對中共介入黨內運作，尤其不能沒有警惕。否則，有朝一日，中國國民黨發現已然淪為「中共國民黨」，為時晚矣。至於郝龍斌說的：與其用這些網軍攻擊我，不如花些力氣去對付民進黨。混淆敵我，莫此為甚，大家不可跟他一般見識。

拉高一黨視野，如果北京翻開介選國民黨主席的第一頁，終極苦果二千三百萬人都嘗得到，所以國人、朝野皆不可置身事外。所謂國安調查，國民黨人既然有請，賴政府當應劍及履及，以免招罵怠忽職守。當然，記取中國介選教訓，國民黨今後更不能認賊作父了。

