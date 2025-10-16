自由電子報
自由廣場》高教體系的學生支持資源

2025/10/16 05:30

◎ 小肯社工

朝陽科技大學學生輕生事件，引起高度關注。外界多將矛頭指向學校，認為校方制度僵化、冷漠無情。然而冷靜思考，大學教育並非義務教育，學生擁有自由選擇權。學校依法辦理學籍及學雜費事務，是維持制度公平與行政秩序的必要作法，並非缺乏人性或同理心。

其實，現行高等教育體系中，各大專院校皆設有學雜費減免及助學機制，針對低收或中低收入戶、特境家庭、原住民及身心障礙學生等族群，皆可申請部分或全額減免。這些制度的設計目的，就是為了協助經濟弱勢學生能順利完成學業。學費減免需「主動申請」，其實是一種保障，透過申請與審核機制，確保資源分配的公平與透明。若學生未於期限內提出申請，學校依規定辦理收費或休學，並不構成行政疏失。

同時，多數大學設有導師制度、生活輔導組與諮商輔導中心，提供學生生活、經濟與心理層面的協助。面對遺憾事件，社會固然感傷，但輿論不應一面倒地責怪學校，真正值得檢討的，是如何讓這些資源被學生看見、被有效使用，而非在悲劇發生後才追問「誰的錯」。

我們更要讓學生知道：當面對壓力或困境時，求助不是軟弱，而是一種勇氣。學校裡有導師、輔導老師，能討論與協商的方法，不需要學生一個人面對。制度的存在是為了守護人，而守護的開始，就是願意開口。願這起事件提醒我們，讓學生知道求助的管道，遇到問題可以說、有方法、有出口，困難總有解決的方法。

（作者是社工師）

