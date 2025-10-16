自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》完善校事會議 邁向信任與共榮

2025/10/16 05:30

◎ 潘威佑

近年校園中出現不少行政與教學爭議，許多問題壓力被送進校事會議處理，久之「凡事進會議」成了常態。這套制度，卻因流程繁瑣與濫訴，讓學校陷入對立與耗損。教育部長鄭英耀在立法院答詢時也坦言，現行制度確有檢討空間，教育部將調整方向，讓校事會議聚焦於處理不適任教師案件，並對匿名或惡意檢舉不予受理，使校園能回歸穩定與信任的氛圍。教育部傾聽各界意見，回應教育現場困境。教師長期反映程式繁瑣、壓力過大，影響教學熱忱。制度若缺乏支援與關懷，將加深不安，此刻更需理解與共同修正。

校事會議的癥結在於功能定位不清與責任劃分模糊。一方面它原本是協調與公正的機制；但在實務上部分校務問題被過度依賴會議處理，校長與行政團隊也可能因此陷入決策壓力。再加上匿名檢舉氾濫，讓教師承受心理負擔，整體信任關係逐漸削弱。

教育部若要徹底改善現況，除了技術性修法，更應回歸制度精神。首先可以建立分層處理機制：一般教學或行政誤會，由校內教學輔導小組或導師會議先行協調；涉及嚴重違反專業倫理的案件，再由校事會議審議。這樣能減少行政負擔，也保留會議應有的公正性。

建議教育部持續強化校長與行政團隊的溝通與治理訓練。校事會議應是協助校園解決難題的「最後手段」，而非例行程序。若早期階段透過輔導、諮詢與傾聽解決問題，許多爭議將不必升級制度性對抗。教育部也可在校長儲訓課程中加入「衝突管理」、「信任建立」與「教育溝通倫理」等內容，提升現場領導的柔性治理能力。

制度若能以「輔導取代懲罰、支援取代指控」為原則，教師在面臨壓力時就能獲得協助，而非感到孤立。學校也應建立心理支援與同儕陪伴機制，讓教師能在正向的氛圍中重拾專業自信。

校事會議改革的最終目標，是重建教育共同體的信任。當教師能安心教學、學生能專注學習、行政團隊能理性協作，校園自然能展現教育的真正力量。期待未來的修法與推動，能讓校園成為理解、支援與共好同行的空間，讓教育回到最初的陪伴與成長的地方。

（社團法人台灣教師聯盟理事長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書