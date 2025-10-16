自由廣場》完善校事會議 邁向信任與共榮

◎ 潘威佑

近年校園中出現不少行政與教學爭議，許多問題壓力被送進校事會議處理，久之「凡事進會議」成了常態。這套制度，卻因流程繁瑣與濫訴，讓學校陷入對立與耗損。教育部長鄭英耀在立法院答詢時也坦言，現行制度確有檢討空間，教育部將調整方向，讓校事會議聚焦於處理不適任教師案件，並對匿名或惡意檢舉不予受理，使校園能回歸穩定與信任的氛圍。教育部傾聽各界意見，回應教育現場困境。教師長期反映程式繁瑣、壓力過大，影響教學熱忱。制度若缺乏支援與關懷，將加深不安，此刻更需理解與共同修正。

校事會議的癥結在於功能定位不清與責任劃分模糊。一方面它原本是協調與公正的機制；但在實務上部分校務問題被過度依賴會議處理，校長與行政團隊也可能因此陷入決策壓力。再加上匿名檢舉氾濫，讓教師承受心理負擔，整體信任關係逐漸削弱。

請繼續往下閱讀...

教育部若要徹底改善現況，除了技術性修法，更應回歸制度精神。首先可以建立分層處理機制：一般教學或行政誤會，由校內教學輔導小組或導師會議先行協調；涉及嚴重違反專業倫理的案件，再由校事會議審議。這樣能減少行政負擔，也保留會議應有的公正性。

建議教育部持續強化校長與行政團隊的溝通與治理訓練。校事會議應是協助校園解決難題的「最後手段」，而非例行程序。若早期階段透過輔導、諮詢與傾聽解決問題，許多爭議將不必升級制度性對抗。教育部也可在校長儲訓課程中加入「衝突管理」、「信任建立」與「教育溝通倫理」等內容，提升現場領導的柔性治理能力。

制度若能以「輔導取代懲罰、支援取代指控」為原則，教師在面臨壓力時就能獲得協助，而非感到孤立。學校也應建立心理支援與同儕陪伴機制，讓教師能在正向的氛圍中重拾專業自信。

校事會議改革的最終目標，是重建教育共同體的信任。當教師能安心教學、學生能專注學習、行政團隊能理性協作，校園自然能展現教育的真正力量。期待未來的修法與推動，能讓校園成為理解、支援與共好同行的空間，讓教育回到最初的陪伴與成長的地方。

（社團法人台灣教師聯盟理事長）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法