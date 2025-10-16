自由廣場》中共的輿論實驗：從郝龍斌AI假吻到王世堅神曲

◎ 王宏仁

近期在網路平台上流傳的兩部短影音引發熱議：一是郝龍斌被AI生成「假吻」的短片，另一是王世堅立委質詢時被改編成的「抖音神曲」。兩段影音明明都具有政治敏感性，卻能在中國嚴格控管的網路環境中自由流傳，甚至被推上熱搜，說明中共正在進行一場針對台灣的輿論實驗 — 測試哪些題材能在不引發官方審查的情況下，左右輿論、影響政治氣氛。耐人尋味的是，中共為何要同時操作兩個台灣政黨人物︰國民黨、民進黨各一個？

對國民黨而言，中共介入的目的相對清楚。郝龍斌在黨主席選舉提出「和中不舔共、親美不跪美」的主張，這話雖然溫和，但對北京來說卻等於是劃下界線。然而北京希望國民黨未來領導人是能直接對話、甚至配合統戰布局的對象，郝龍斌的表態顯示他具有自主性，顯然不在「可合作名單」上。更關鍵的是，郝背後的趙少康被視為掌控媒體與財團資源的核心人物，這種「權貴政治」的形象與習近平標榜的「反貪腐」並不相容。

請繼續往下閱讀...

相對地，在王世堅事件，中共的操作方向截然不同。王以敢言著稱，被視為民進黨內的「特立獨行者」，卻因網路而意外爆紅。這種突然的高聲量，讓他在年輕族群獲得人氣，但也讓部分民進黨支持者感到不安。中共放任這樣的內容擴散，其實是要在民進黨內部種下競爭與矛盾的種子。這種挑撥效果比任何謾罵都有效，因為它利用了民主社會內部的多元與分歧，讓民進黨自我消耗。

這些看似惡作劇或搞笑的網路創作，其實是認知戰的變形手段。有些政治人物與媒體刻意淡化它，聲稱「只是網路時代的創作文化」，還反批外界過度陰謀化。但若稍具警覺性，就會察覺比AI影片或惡搞歌曲更詭異的，北京竟然「放水」讓郝、王兩人的特定影音在中國平台自由流通。這種操作代表它們被視為有助於政治目的的「安全輿論」，可用來觀察台灣社會反應，甚至測試輿論介入的邊界。

台灣社會重視言論自由，我們不害怕多元聲音，也不會對創作文化設限。然而，當威權政體利用台灣的自由環境，散布刻意包裝的訊息，我們就必須學會辨識背後的動機。唯有在資訊透明、能夠公開檢視的環境下，民主社會才有韌性抵抗外部干擾。或許最終崩解的，不是自由社會，而是那個依賴操控與審查的政權本身。

（作者是成大政治系教授、國策研究院執行長）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法