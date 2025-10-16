自由廣場》談仲介費與移工門檻 追求「美名」莫壓垮台灣的根

◎ 黃杲傑

投入人力仲介行業已卅五年，親眼見證了大甲的驕傲 — 巨大機械，從一家樸實的工廠，憑藉數十年的血汗與努力，一步一腳印成長為全球最大的自行車王國。對許多大甲人甚至台灣人來說，「巨大」不僅是一個地標，更是撐起無數家庭、聘用數萬名本地勞工的另一座「護國神山」，代表著台灣傳統製造業堅韌不拔的生命力。

卅多年來，巨大機械迎來各國移工朋友，他們在此工作，領著符合台灣法規的薪資，幾乎未聞重大勞資糾紛。我看著他們將在台灣的辛勤所得，化為改善家鄉生活的磚瓦，最終滿載而歸。這本是勞資雙贏、充滿汗水與感謝的故事。

如今，部分人權團體基於特定訴求，應和外國聲音，將矛頭對準像巨大這樣善良的台灣雇主，描繪出一個與事實不符的樣貌。這令人無比痛心，它不只是對單一企業的扭曲，更是對台灣整體產業環境的誤解。

事實上，勞務輸出國的仲介體系，是全球勞動力市場的普遍現實。從歐美、加拿大、澳洲，到鄰近的日韓新加坡，移工為了獲得更好的海外工作機會，支付一定服務費用，是各國皆然的常態。這筆費用，也與他們未來能夠獲得的薪資水準緊密相連。這並非台灣所獨有，而是跨國勞務市場運作的必然環節。

我們更該擔憂的是，轉而要求雇主全額負擔仲介費的倡議，對台灣的未來將造成何等影響？巨大機械今日的成功，固然有能力吸收額外成本，但在台灣，仍有數以萬計尚在奮力求生的中小企業，他們正是「昨日的巨大」。勞工成本對他們而言，是企業存續的命脈。若將這份沉重的負擔強加諸他們，我們可能扼殺了無數個正在萌芽的「未來巨大」。當各國都依循市場機制時，為何只有台灣要如此標新立異，走一條可能傷害自身產業根基的道路？

更令人憂心的是，這項政策可能帶來的連鎖效應。當來台工作的門檻完全消失，雇主成為承擔所有風險的「冤大頭」，是否會變相鼓勵有心人將台灣當作非法打工的「方便之門」？這不僅對守法的雇主極不公平，也可能衝擊國內的就業市場穩定。

看著巨大，就像看著台灣製造業的縮影。它的茁壯，是無數人努力的成果。我們需要一個務實、符合國際現實、能保護多數善良廠商的政策環境。由衷期盼，在追求人權的崇高理想時，也能回頭看看這片土地上正為生存而拼搏的企業，聽聽第一線的真實聲音。那些積非成是的單一視角，究竟是在幫助台灣，還是在無形中，侵蝕我們引以為傲的產業根基？

（作者是中華民國就業服務商業同業公會全國聯合會榮譽理事長）

