自由廣場》由日本政壇戰國時代 評台灣在野黨角色

◎ 林省吾 Shogo Lim

自公連立的終結：日本政治進入戰國時代

十月十日，公明黨宣布解除持續廿六年的自公連立政權，對自民黨是一記重擊。公明黨聲稱，並非針對高市早苗，而是因《政治資金規正法》修法未得到自民黨正面回應。但在岸田、石破政權時就存在此一歧見，公明黨卻選在高市上任才分手，主因還是其支持母體「創價學會」無法接受高市的保守強硬路線。

尤其在宣布分手的四天前，公明黨斉藤代表才和中國駐日大使吳江浩會面。倘若中國對公明黨表達「關切」，那正是中國最愛嘴人的「干涉他國內政」。

沒有公明黨就選不上？

由於失去創價學會員的組織票與選舉支援，自民黨許多議員手足失措，還有人將矛頭指向高市黨中央，認為應更圓滑處理。看來廿六年的依賴已經成癮，非一時能戒。

其實也有例外。參議員小野田紀美因政策歧異，在二〇二二年參院選舉成為公明黨唯一不推薦的自民黨候選人，公明黨甚至支援她的對手，但小野田卻以十八萬票高票連任，比她六年前首次參選、有公明黨推薦時的十．八萬票還多出七萬。事實證明，沒有創價票還是可以選，只看自己的能耐。

阻止「自國合」的立憲民主黨

眼看公明黨退出連立，在野第一大黨立憲民主黨隨即拋出「首相指名可投給國民民主黨代表玉木雄一郎」的訊號。表面是促成在野聯合奪權，實際是為牽制國民民主黨接近自民黨。立憲、國民本是民主黨分裂後的兩個政黨，立憲此舉更像「忌妒前妻交了新男友」，意在攪局，並非真心合作。

第一大在野黨沒有執政的決心？

自民黨在參眾兩院未過半並非始於今日，立憲若真想倒閣，早該在石破政權參院敗北當天提出不信任案，而非等到高市當選後才喊「在野連立」。立憲顯然盤算「讓石破自民黨繼續爛，選舉反而更好打」，因此不願看到高市政權誕生。同時也看準自民黨此刻內部矛盾重重，就算無法策反，也能借機分化、擴大裂痕。

現任立憲代表野田佳彥，是民主黨政權末期的首相。當年黨內分崩離析、形勢不利時，他仍以「交由國民決定」為由宣布解散國會，堂堂正正與安倍自民黨決戰。雖然失去政權，但贏得安倍與國民的尊敬。但這次立憲倡議「在野連立」，卻不是要各黨在首相指名選舉中支持自家代表，而是推舉「前妻」。反而讓人看清立憲民主黨此刻並無奪取、經營政權的決心。

這也是為什麼就算自民黨內問題叢生、權力結構僵化，選民仍不願將政權交給立憲。因它身為在野第一大黨，不從政策面說服選民「我們更適合執政」，只想玩政局遊戲。即使拉下自民黨，也只是重現當年民主黨荒腔走板的短命政權而已。

國民民主黨：以政策實踐為賣點的政黨

這次意外成為主角的國民民主黨，去年眾院選舉席次成長率高達四〇〇%，今年參院亦有收穫，國會席次排在三、四名，突然收到「首相給你當」的天上禮物，卻未被權力誘惑沖昏頭。國民民主黨重申「在野若要連立，必須先協調政策與理念。」特別是強調若各黨能在「安全保障」等議題取得共識，再談政權也不遲。這番話，賞給立憲民主黨一記閉門羹。

民主政治中在野黨應扮演的角色

民主政治，須有健全的在野黨，執政黨才能維持在正軌上。我們觀察政治常聚焦於執政者功過，卻忽略在野黨的素質同樣決定國家的未來。

至於台灣，何時才能擁有「正常的在野黨」？這不只是政治人物的課題，而是取決於我們選民的智慧。

（作者是台灣獨立建國聯盟日本本部的中央委員）

