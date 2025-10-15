自由電子報
自由廣場》大學寒假過長 新生程度下滑／高等教育的危機與對策

2025/10/15 05:30

◎ 林基興

當前，學習美國的我國高教顯現兩個危機。一、部分大學的一學期已由十八週改為十六週，模仿部分美國大學的每學期十六週左右。但美國一年三學期制（semester），甚至四個季制（quarter）。三年前，首倡十六週的台大認為可和國際接軌，包括讓外籍師生回國過聖誕節、本國學生出國交換和實習時銜接友校的學制。

結果，「台大系統」的台科大認為建築與設計科系實作等有困難，科技大學則認為技職體系和高教不同，不宜一體適用。制度的變革總生異議，例如，認為十八週太長者，辯稱去蕪存菁，而認為十六週太短者，則辯稱削足適履。但世事無完美，「欲加之罪何患無辭」。

不過十六週制導致台大等校今年寒假六十五天，太長了。我國須儘速調整現在的困境，美國因暑假長，方便規畫「夏季學校」（summer school）。既然我們決定一學期十六週，就應縮短寒假、延長暑假，並設立夏季學校，讓學生補修學分或強化能力，而有意實習或海外求知者，也可善用此長暑假。

接著，高教與國教脫鉤，包括修改兩法規：我國〈大學法施行細則〉第廿三條規定，大學學分之計算原則以授課滿十八小時為一學分。「各級學校學生學年學期假期辦法」則要求第一學期從八月至隔年一月，第二學期從隔年二月至七月。

二、美式入學推薦信有其環境與民族性因故，我國高教的推甄已引起相當的副作用，譬如高三學生為了準備推甄而無心學習，導致大一學生程度下降，弄得台大等校須開設暑期先修班彌補（台大力促減為十六週豈不矛盾？）。另一為人詬病的是學習歷程檔案，準備過程耗時且壓力大、易淪為軍備競賽而使偏鄉或弱勢者輸在起跑點。

少子化與AI浪潮已進襲，教育專家應速檢討從「大專聯考」到「多元入學方案」的利弊得失。從美國，我們學到皮毛或精隨？

（作者是大學教授）

