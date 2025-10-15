自由電子報
自由廣場》（鏗鏘集）各自慶國慶 何必動干戈

2025/10/15 05:30

◎ 李敏勇

中國，現為中華人民共和國，是一九四九年革命推翻中華民國的國家。一九七一年，中華人民共和國取代中華民國在聯合國的中國代表權以後，視中華民國為未收復的前期中國。十月一日，中國慶祝他們的國慶；十月十日，維持現狀的台灣也慶祝只能在國內以中華民國為名的國慶。有朝一日，生活在這個國度的人民或會脫國共糾葛另立新國家，更真實的國慶才會到來。

中華民國在台灣，只是一九四五年十月廿五日代表盟軍接收台灣，而據以維繫一九四九年十月一日起的中華民國存在條件。台灣雖在中華民國政府形式治理的政治體、實存國家，但是在國際法的條件，台灣並不屬於中華民國時代的中國，更不是中華人民共和國可以主張接收的領域。這個國家雖在國際法上不盡是國家，但主權屬於台灣人民，而非屬接收、進佔的統治體。中華人民共和國可以在情感上想要台灣成為她共同的國家，但在法理上，她無權強制併合台灣。

古中國孟子之言「以德服人」、「以理服人」、「以力服人」三個層次，可以檢驗中國的台灣政策。中國頻頻「以力服人」是下策。何謂不放棄武力犯台？意思就是我要征服你，採取暴力手段。

這就像社會新聞的強取追求手段，人人唾棄。中國自恃其大，自誇其強，但就如蠻夫，不是君子。中國若對台灣有感情，應避「以力服人」，而「以理服人」或「以德服人」。

早期的台灣人避離唐山到台灣和原先台灣人一起墾拓，一八九五年被割讓給日本。二戰後一些中國人來台，視台灣為寶島。一九四九年，中華民國亡於中華人民共和國來台的軍民是流亡群落，在台灣已超過在中國的歷史，在台灣形成命運共同體的民主新國家。不以武力威脅台灣，彼此才有友誼的存在。中國之大，不該「以力服人」。「以理服人」、「以德服人」都是中國對台灣應有的國家作為。可惜的是，國民黨流亡殖民意識未改，親痛仇快，提供了中國對台灣形勢的誤判。

中國不宜自我禁錮在前近代的國家想像，只想佔有領域。台灣與中國，若發展正常國家關係，也可以僑民身分，看你想住台灣或中國。中國若是好國家，不必以力服人，就可萬方來儀。何必兵戎相見？徒令生民塗炭！

（作者是詩人）

