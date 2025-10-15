自由廣場》（林保華專欄）北京不把國民黨主席當回事

中國國民黨即將選出新主席，並掌控二〇二六年地方選舉提名權；若選舉有成績，還可繼續提名二〇二八年總統與立委選舉。事關國民黨內利益分配，黨的各派系豈可忽視？

國民黨的主席參選人有五位，張亞中是每選必到，旨在宣揚他的新黨紅色主張而已。卓伯源卸任彰化縣長，以此刷存在感，事關他的權益，「紅中」媒體不應抹煞他。羅智強是有縫必鑽的小政客，就算是選皇后，他也可能會去，他宣布參選時，馬英九立即支持羅世代交替，因羅是馬的人，但郝龍斌表態後，馬的口氣就變了。第四位是鄭麗文，原是民進黨員，也是外獨會成員；阿扁執政時她與民進黨多有不合而離開，後被連戰招納。第五位是最後出場的郝龍斌，前行政院長暨前參謀總長郝柏村之子，有完整資歷，比較成熟，所以馬英九轉變口風。

依傳統，國民黨能接受的是郝龍斌這樣的政治人物。除了外省背景，據說繼承了老爸「一手反共，一手反台獨」的遺志。反台獨容易，到處都有台獨，而且越來越多，按共產黨標準，華獨也是台獨，每天罵就好了。然而反共呢？很難聽到國民黨罵共產黨，不去參與中共閱兵，不去聽習近平訓話就是反共？那也太容易了吧。趙少康最近聲嘶力竭罵中國介入國民黨選舉，但這也不是反共，而是因為共產黨的認知戰侵犯到他的利益。

鄭麗文出身學運與民進黨，講話與國民黨政客的黨八股略有不同，因而得到中國的青睞。但她出生於台灣，以前接觸的不乏台灣人，她出生後，台日關係都很良好，所以她說想去訪問高市早苗。叫她罵「日本鬼子」、「小日本」，她罵得出口嗎？這就不具備做中國人的條件。

北京當然了解鄭麗文的歷史，但小粉紅不了解。北京當局為何不拆穿她？很簡單，北京不太在乎由誰當國民黨主席，只要讓每個選舉過程都出現亂象，再指民主就是這個鳥樣，它就滿意了。所以郝龍斌大呼境外勢力介選，趙少康大吼北京不制止就是縱容介選，國台辦聽不到。

對北京來說，誰當選都差不多，只要不結夥反共，共產黨怕什麼？共產黨統戰台灣，如今已可「直接下令給立委」，乃至直接下達里長或若干宮廟，這比經過國民黨主席更快，也不露行跡。

郝龍斌在阿扁執政時曾任環保署長，還因而遭黨內冷嘲熱諷，他若能以國家大局為重，以黨主席身份管束國民黨團，做合格的反對黨，將是為國家做好事的機會。

（作者林保華是資深時事評論員）

