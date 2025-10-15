自由廣場》當7年縣長 不會擬撤離計畫／徐榛蔚應求教大馬村長

◎ 黃惟冰

花蓮縣政府近日槓上行政院，要求行政院針對堰塞湖規劃撤離計畫，並在必要時直接執行。

然而，依據《災害防救法》第卅五條第二款規定，「直轄市、縣（市）政府無法因應災害處理時，該災害之中央災害防救業務主管機關應主動派員協助，或依直轄市、縣（市）政府之請求，指派協調人員提供支援協助」。關鍵之處在於「協助」兩字，既然法律明定中央「協助」地方，那麼承擔主要責任的自然是地方政府。這就像只有公親「協助」事主，不應反過來是一樣的道理。

在縣府提交至《中央災害防救會報》備查的「花蓮縣地區災害防救計畫」中明白寫道，當災害發生時，「由本縣災害應變中心相關權管局處，依據當地雨量、實際狀況、易淹水及土石流潛勢地區資料庫，劃定並發佈管制區範圍，嚴格限制、禁止人民進入並進行撤離」。

需要撤離時「由各鄉（鎮、市）級災害應變中心以廣播、傳真、手機、簡訊、專人通知等方式通知村里鄰長等相關單位撤離民眾，村里鄰長及相關單位運用車輛、廣播、傳真、手機、簡訊等各式器材逐戶通知民眾撤離」。另外，民政處負責「督導鄉（鎮、市）公所辦理災民通報與撤離訓練」。

綜合以上，中央、縣府、鄉公所，乃至村里，分工扮演的角色一目了然，更多的爭執，只會彰顯花蓮縣府想推託卸責，不顧縣民安全的本質。其實光復鄉不是沒有成功撤離的案例，大馬村的全員撤離，就是事在人為的證明。堂堂縣長，不恥下問，不懂的話就去請教大馬村長。

（作者從事公共服務業）

