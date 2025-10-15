自由電子報
自由廣場》頑童胡鬧 嬰兒哭啼 不可相提並論

2025/10/15 05:30

◎ 林柏寬

當高鐵於九月廿二日宣布實施全車廂「寧靜措施」時，身為頻繁搭乘高鐵的第一線教師，我充滿期待。高鐵車廂內，旁若無人的視訊會議、震耳欲聾的影音播放、無視別人的高聲闊論，終於有被約束的可能。令人驚訝的是，這場寧靜戰爭還沒滿月就宣告投降，面對「嬰幼兒與焦慮父母」這張溫情牌，高鐵在輿論壓力下狼狽撤守。

然而，高鐵官方數據早就顯示，真正的噪音污染源，是將車廂當作行動辦公室、開電話會議的成年人，以及將手機影音開到最大的「噪音巨嬰」。但輿論戰火竟然導向變成「親子族群v.s.厭童乘客」之間的對立。一個本應是「自律」與「公德」的公民素養議題，走偏為貼標籤的情緒對抗。

對於無法自控的嬰兒，我們完全可以同理心相待，但這和失職父母縱容孩童胡鬧，根本是兩回事。將嬰兒哭泣與三、四歲孩童追逐尖叫、腳踹前座，兩者混為一談，這是對「教養」的極致侮辱。前者是生命本能，社會應予寬容、父母應予安撫；後者卻是行為失序，父母須盡到管教責任，不能放任孩童侵犯他人空間。

此外，高鐵人員對孩童吵鬧的善意提醒，卻遭無限上綱成為「歧視孩童」，使勸導者背負「缺乏同理心」的罵名，這種情緒勒索的氛圍，模糊了是非對錯。最終，高鐵選擇鄉愿的做法，撤下所有提醒標示。

昨天我搭南下列車，車程不到兩小時，有整整一小時充斥著兩、三個約十歲孩童的嬉鬧尖叫，全程不見父母管教。今後，這就是高鐵棄械投降後的日常。

歐洲鐵路設立權責分明的「靜音車廂」與「親子車廂」，讓乘客各取所需。在靜音車廂，任何形式的喧嘩（無論是成人或孩童）都該被制止，旨在保障需要休息或專注工作者。在親子車廂，給予孩童更大的寬容，當然包容也不會是父母卸責的通行證。

高鐵的「被動投降」，是公共政策又一次被民粹情緒擊倒。真正的文明，在於精準分辨「不能」與「不為」，並勇敢要求「不為者」承擔應負的責任。失職父母所製造的公德黑洞，絕不能與嬰兒哭啼相提並論。「寧靜車廂」的失敗，是公共空間文明崩壞的序曲。

（作者是國中教師）

