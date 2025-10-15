自由電子報
自由廣場》「自反而縮」豈能變成「自反而退縮」?

2025/10/15 05:30

◎ 徐才谷

繼普發一萬之亂的政策轉彎之後，又來兩件類似案例，執政團隊莫非又要走回頭路？令人憂心。

一件是烏山頭水庫光電廠遭網軍鎖定，造謠清洗光電板用清潔劑、鹽酸會污染水庫的水，惡意操作成台南民進黨支持者只配喝有問題的光電水。然而，烏山頭水庫係用於灌溉，水質有定期檢測，禁用清潔劑，至於鹽酸，它會毀損光電板，廠商哪有這麼傻。且水庫是開放環境，水中必然會有灰塵雜質、魚鳥等生物的排泄或屍體。世界各國皆有先例，國內更是連國民黨執政金門的金湖水庫亦有設置，甚至韓國瑜當高雄市長時也同意籌設鳳山水庫的光電板。顯然，闢謠與回擊是輕而易舉，運用常識就能一一破解，經濟部卻說，未解除疑慮前，暫緩烏山頭水庫後續設置的審查，令人失望。

另一件是高鐵推行寧靜車廂，本意是要遏止不當使用3C產品的噪音，或大聲講電話等打擾行為，原本獲得好評，卻引發帶嬰幼兒家長的擔憂與質疑。不意外的，這個話題又成為謠言的溫床，網路上即出現虛構發文，聲稱遭舉牌示意降低音量，被勸導帶孩子到門外走道安撫，害家長留另一個孩子在座，引起譁然。面對爭議，高鐵也選擇退縮，撤下座椅上「寧靜車廂」的宣導牌，改為「美好高鐵，寧靜同行」圖卡，不再派員舉牌提醒。

政策立場的搖擺，是動搖民眾信心的一大病灶。更會產生四個負面效應：一、不堅守立場、正面闢謠，卻顯得心虛，以致不知情的人也懷疑高鐵可能真的做錯。二、形同宣告自廢武功，放棄提告「以訟止謗」的解方。三、退縮反而證明造謠有效，鼓舞不肖者繼續造謠。四、幫忙闢謠的義勇軍又遭重打一巴掌，稍遇橫阻就轉彎退讓，將來還有誰敢挺身辯護？

在花蓮光復救災復原過程，季連成中將政委的直球對決作風，就讓傅崐萁與徐榛蔚的惡形曝露無遺，振奮人心、撫平民怨。可見民眾欣賞有魄力的擇善固執，而非當家怕事的乖乖牌，孟子說「自反而縮，雖千萬人吾往矣」，意指，自我反省後若仍自知是正直的、是對的，即使面對千萬人，我也勇往直前。現在卻往往變成「自反而退縮」，請中央執政團隊勿再當打不還手的軟弱沙包！

（作者從事自由業）

