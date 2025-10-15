自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》戰爭與和平對中共是同義詞

2025/10/15 05:30

AIT表示，美方敦促中國與台灣進行有意義的對話，中方威脅只會破壞北京所宣稱的尋求和平解方。（路透資料照）AIT表示，美方敦促中國與台灣進行有意義的對話，中方威脅只會破壞北京所宣稱的尋求和平解方。（路透資料照）

賴總統日前接受美國廣播節目專訪，重申中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不是中國的一部分，中國沒有權力侵犯台灣。國台辦回應：充分暴露其「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」的台獨本性，而統一必勝，台獨必亡。北京的回應，引來AIT回應：中國官員對台的發言缺乏建設性，美方敦促中國與台灣進行有意義的對話，中方威脅只會破壞北京所宣稱的尋求和平解方。

台中美一來一往，各自表述似乎沒有太大新意。然而，把它放到最近的脈絡，就不難看出這一回合的新意所在。背景是，上月底，華爾街日報報導，習近平計劃趁川普急於與中國達成貿易協定之際，要求川普正式表態「反對台獨」。再早，AIT表示中國刻意曲解二戰時期文件，而它們均未決定台灣最終政治地位。國務院也背書AIT發言，指北京的敘事完全錯誤。看來，「反對台獨」也跟「支持和平統一」一樣，提不起華府的興趣。

絕不承諾放棄對台動武，憑什麼要求美國支持和平統一、反對台獨？還好，中美外交，華府有為有守，免於陷入一中流沙。尼克森的「認知到」北京一中原則，跳開了「承認」的陷阱。八一七公報，被六項保證平衡，雷根並未上當。咄咄逼人，躍躍欲試，卻要求「支持和平統一」，拜登也沒有搭理。道理很簡單，反對武力統一，卻支持和平統一，後者就會被中共用來合理化前者。因為，「支持和平統一」等於「支持統一」等於「支持武力統一」，而「反對台獨」等於「反對、消滅台獨政黨、政府」，戰爭與和平是同義詞，這是中共特有的辯證法。所謂的要和平不要戰爭，中共給的是同一種東西，和平解放西藏協議，中英香港聯合聲明，無不如此。

文革結束之後，脫下毛裝，改穿西裝，鄧小平總設計改革開放路線。其實，改革開放，台灣正好是試金石。這個議題。沒什麼改革、反改革之分，總路線都是對台戰狼。當下，對照習近平，胡錦濤、溫家寶被視為溫和派。然而，中華民族的偉大復興，也是胡錦濤當權時所琅琅上口的，二〇〇五年通過的「反分裂國家法」也是胡錦濤的傑作。該法規定：盡最大的努力，實現和平統一。但若出現任何版本的台獨，或和平統一的可能性完全喪失，「非和平方式及其他必要措施」便上場了。和平，就這樣成為需要戰爭保障的狀態。

和平，中美三個公報的美方期待，中共並未承諾，掛在三個公報上的，永遠是一塊大餅。一九七二，上海公報：美國認知到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分；美國政府對這一立場不提出異議；它重申它對由中國人自己和平解決台灣問題的關心。至一九七九，建交公報則只稱：美國政府認知到中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部份。兩相比較，建交公報比上海公報，從「兩岸中國人都認為」限縮到「中國的立場」之自我表述。背景在於，黨外逐漸美麗島政團化，台灣越來越多人勇於展示，自己並非中國人。可見，民主不能當飯吃，這種見解太膚淺。一九七〇年代，從聯合國到美國，「中國代表權」之爭，天平上的砝碼由蔣氏政權滑向中共政權。同時進行著，台灣民主運動所描繪的國家願景，完全不同於國共兩黨的同屬一中。台灣內部的民主演進，美國的第一島鏈視野，激盪出舉世無雙的台灣關係法：以官方的形式規定民間關係。剩下的空間，留待台灣人民民主實踐。

經過半世紀，中國始終未承諾的和平，藉由改革開放更得以窮兵黷武，露出武統的真面目，所謂的「一定要解放台灣」、「血洗台灣」本質不變，改變的不過是措辭與行動，更坦露了不論如何就是要併吞台灣的更大戰略意圖。「打得稀巴爛」，「留島不留人」， 「反介入拒止」，其中的戰略直線，顯然是由台灣指向美國。於是乎，隨著習近平的二〇二七時間表臨近，台灣未定論又出諸AIT、國務院之正式發言，也就不令人感到意外了。

唯要注意的是，一，如何有力嚇阻、反擊習近平的時間表，台灣必須自助才能談人助，而篤定的人助會影響台灣人民的自衞意志；二，北京積極介入台灣民主運作的背景下，如何避免台灣的民主反高潮，出現親中政權倒退至「兩岸的中國人都認為台灣是中國的一部份」，這是台灣人民自己的課題。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書