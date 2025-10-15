社論》戰爭與和平對中共是同義詞

AIT表示，美方敦促中國與台灣進行有意義的對話，中方威脅只會破壞北京所宣稱的尋求和平解方。（路透資料照）

賴總統日前接受美國廣播節目專訪，重申中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不是中國的一部分，中國沒有權力侵犯台灣。國台辦回應：充分暴露其「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」的台獨本性，而統一必勝，台獨必亡。北京的回應，引來AIT回應：中國官員對台的發言缺乏建設性，美方敦促中國與台灣進行有意義的對話，中方威脅只會破壞北京所宣稱的尋求和平解方。

台中美一來一往，各自表述似乎沒有太大新意。然而，把它放到最近的脈絡，就不難看出這一回合的新意所在。背景是，上月底，華爾街日報報導，習近平計劃趁川普急於與中國達成貿易協定之際，要求川普正式表態「反對台獨」。再早，AIT表示中國刻意曲解二戰時期文件，而它們均未決定台灣最終政治地位。國務院也背書AIT發言，指北京的敘事完全錯誤。看來，「反對台獨」也跟「支持和平統一」一樣，提不起華府的興趣。

絕不承諾放棄對台動武，憑什麼要求美國支持和平統一、反對台獨？還好，中美外交，華府有為有守，免於陷入一中流沙。尼克森的「認知到」北京一中原則，跳開了「承認」的陷阱。八一七公報，被六項保證平衡，雷根並未上當。咄咄逼人，躍躍欲試，卻要求「支持和平統一」，拜登也沒有搭理。道理很簡單，反對武力統一，卻支持和平統一，後者就會被中共用來合理化前者。因為，「支持和平統一」等於「支持統一」等於「支持武力統一」，而「反對台獨」等於「反對、消滅台獨政黨、政府」，戰爭與和平是同義詞，這是中共特有的辯證法。所謂的要和平不要戰爭，中共給的是同一種東西，和平解放西藏協議，中英香港聯合聲明，無不如此。

文革結束之後，脫下毛裝，改穿西裝，鄧小平總設計改革開放路線。其實，改革開放，台灣正好是試金石。這個議題。沒什麼改革、反改革之分，總路線都是對台戰狼。當下，對照習近平，胡錦濤、溫家寶被視為溫和派。然而，中華民族的偉大復興，也是胡錦濤當權時所琅琅上口的，二〇〇五年通過的「反分裂國家法」也是胡錦濤的傑作。該法規定：盡最大的努力，實現和平統一。但若出現任何版本的台獨，或和平統一的可能性完全喪失，「非和平方式及其他必要措施」便上場了。和平，就這樣成為需要戰爭保障的狀態。

和平，中美三個公報的美方期待，中共並未承諾，掛在三個公報上的，永遠是一塊大餅。一九七二，上海公報：美國認知到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分；美國政府對這一立場不提出異議；它重申它對由中國人自己和平解決台灣問題的關心。至一九七九，建交公報則只稱：美國政府認知到中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部份。兩相比較，建交公報比上海公報，從「兩岸中國人都認為」限縮到「中國的立場」之自我表述。背景在於，黨外逐漸美麗島政團化，台灣越來越多人勇於展示，自己並非中國人。可見，民主不能當飯吃，這種見解太膚淺。一九七〇年代，從聯合國到美國，「中國代表權」之爭，天平上的砝碼由蔣氏政權滑向中共政權。同時進行著，台灣民主運動所描繪的國家願景，完全不同於國共兩黨的同屬一中。台灣內部的民主演進，美國的第一島鏈視野，激盪出舉世無雙的台灣關係法：以官方的形式規定民間關係。剩下的空間，留待台灣人民民主實踐。

經過半世紀，中國始終未承諾的和平，藉由改革開放更得以窮兵黷武，露出武統的真面目，所謂的「一定要解放台灣」、「血洗台灣」本質不變，改變的不過是措辭與行動，更坦露了不論如何就是要併吞台灣的更大戰略意圖。「打得稀巴爛」，「留島不留人」， 「反介入拒止」，其中的戰略直線，顯然是由台灣指向美國。於是乎，隨著習近平的二〇二七時間表臨近，台灣未定論又出諸AIT、國務院之正式發言，也就不令人感到意外了。

唯要注意的是，一，如何有力嚇阻、反擊習近平的時間表，台灣必須自助才能談人助，而篤定的人助會影響台灣人民的自衞意志；二，北京積極介入台灣民主運作的背景下，如何避免台灣的民主反高潮，出現親中政權倒退至「兩岸的中國人都認為台灣是中國的一部份」，這是台灣人民自己的課題。

