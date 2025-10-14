社論》中國國民黨終於發現了？

中國把黑手伸進藍黨主席選舉，進一步凸顯其分化台灣內部的操弄手法和目標已然升級。（記者李惠洲攝）

民主社會的選舉，常是提供人民頭家檢驗政客及政黨的時機。選戰越激烈，檢驗越透徹，有時甚至如同照妖鏡，讓當事人的本質無所遁形。本週末將投票的中國國民黨主席選舉，亦可做如是觀。

一向對中國脅迫台灣視而不見，甚至常隔海唱和的該黨，近日突有大咖把矛頭指向中國，指中國介入進行中的黨主席選舉。先是候選人郝龍斌發文，稱選戰出現假民調、假訊息，還有鋪天蓋地攻擊他的網軍，花費至少近億元，手法專業，且許多網址三星期前才成立，「技術大部分不是來自台灣」。其支持者趙少康跟進，痛批網路出現大量來自中國下流、下三濫的造假影片，中國官方應予制止，黨主席朱立倫要出面約束。候選人張亞中更直指網路攻擊為特定人助長聲勢，他和趙少康都點名另一候選人鄭麗文。

中國意圖影響台灣選舉，可溯自總統直選以來的歷次大選，人盡皆知。一九九六年首次總統直選，中國以發射飛彈武嚇；二〇〇〇年總統大選，其總理朱鎔基選前三天出言文攻，都因台灣人民堅定不移而以失敗收場。圖謀不成的中國，此後仍透過操弄中國台商及在台灣同路人，介入台灣選舉，其例屢見不鮮，且屢敗屢戰。

近年，中國意圖左右台灣選舉的手法，因科技進步而致的社群媒體普及與人工智慧（AI）應用，變本加厲。二〇二四年台灣總統大選前，出現大量來自中國的AI生成假訊息與短影音，試圖影響選民認知與國家認同。高雄選出的立委邱議瑩指曾遭境外勢力大肆攻擊與醜化，留言洗版達一百三十二萬則，絕非一般網軍所能做到；而二〇一八年韓國瑜當選高雄市長，也是中國介入的例子。尤有甚者，它的介入黑手，這次伸入了台灣藍黨黨魁選舉。

從而，中國的手法，從傳統統戰到數位滲透，已形成一套多層次、跨媒體的複合式操作模式。有如近年各方所見，其犖犖大者，認知作戰與輿論操控最慣用，即經由短影音滲透，製作親中、反美、亂台等論述影片，尤鎖定年輕族群。同時，以假民調與帶風向，操控輿論走向，影響選民判斷；再發動社群網軍攻擊，以大量假帳號或AI生成內容，針對特定候選人進行抹黑、造謠，製造分裂與不信任。

應用科技於認知作戰之際，統戰與滲透的傳統手段照樣進行。除了宗教與學術「交流」，還廣邀政媒人士前往參訪，以利在台灣散播親中論述。此外，其滲透擴及基層民眾與年輕族群，以免費接待等拉攏，傳遞統戰訊息；經針對「青年一代、基層一線」的深度接觸，建立長期影響力。

中國把黑手伸進藍黨主席選舉，進一步凸顯其分化台灣內部的操弄手法，不僅針對總統、立委和地方首長選舉，即連親中政黨主席競逐也無以倖免，介入手法和目標已然升級；其目的不外在政黨內部擁立傀儡、製造分裂、擴大衝突，為其所用，並削弱台灣社會信任基礎與民主韌性。

中國近年與俄羅斯、伊朗被指為透過散布假訊息干預他國選舉的慣犯。中國尤其惡名昭彰，其在網路間諜與認知作戰的侵略性，讓西方國家的情報機構大為警覺。

據《紐約時報》、《華爾街日報》及《美聯社》等主要媒體報導，一項與中國有關的網路間諜活動「鹽颱風」（Salt Typhoon），目標涉及八十個國家與約六百家公司，規模已擴及全球，中國情報人員得以監視美國公民私人通信，並追蹤他們在全球的活動。「鹽颱風」至少可溯及二〇一九年，但去年才被美國當局發現，且中國國安部已成為最大的網路間諜機構。中國近年以AI進行宣傳認知戰，對內強化社會控制、壓制異議，對外擴大影響力、介入美國等政治社會。《紐約時報》特別強調，「中國駭客或已竊取幾乎所有美國人的信息」；且正悄然滲透人們的日常數位討論；「我們已進入國際輿論影響力行動的新時代，AI生成的敘事會以不動聲色的方式改變政治格局」。

藍黨主席改選風波，凸顯中國對台灣的認知作戰不分藍綠，問題在藍黨自以為只要「讓台灣人自豪地說出我是中國人」，即能討好對岸。殊不知，聯合次要敵人打擊主要敵人，原是統戰本質；對中國來說，高掛中國招牌的台灣藍黨，雖屬次要，仍是敵人。藍黨錯亂敵我關係，這次黨魁競逐同樣充斥對中國幻想；中國不改介選分化慣性，鬧出風波，但如能讓藍黨支持者分辨敵我，進而在二〇二六年與二〇二八年選戰對中國有所警覺，應是意外收穫。

