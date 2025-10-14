自由廣場》風雨中的女舵手：高市早苗的政局試煉

◎ 王輝生

日本政壇正掀起廿六年來罕見的巨浪。十日，公明黨代表齊藤鐵夫宣布退出與自民黨的執政聯盟，「自公連立」劃下句點。《日經新聞》以「四半世紀的安定政權落幕」為頭版標題，大幅報導、震撼日本政壇。巧合的是，齊藤四天前才會晤中國駐日大使，時機之敏感，頗耐人尋味。

此舉使高市早苗的首相之路增添變數。然而，親中的公明黨與自民黨早已貌合神離。依宏觀視角看，這場分手或許是遲來的解脫，與其同床異夢，不如各行其道。

依憲政慣例，「首相指名」須在眾、參兩院獲過半支持。若無人過半，則由得票前二名決選；若兩院結果不同，眾院優先。目前眾議院各黨席次多寡依序是：自民、立憲民主（立民）、維新會、國民民主（國民）與公明，然皆未過半。新政權的成敗，端視「合縱連橫」的組合，不外三局。

一、自民黨單獨應戰。自民現有一九六席，距過半尚差三十七席。若高市孤軍上陣，即使榮登首相，也難免陷入「朝小野大」的困局，施政將舉步維艱。

二、自民結盟他黨。立民左傾難以結盟；維新、國民雖同屬保守陣營，卻擔心被自民吸納而邊緣化。除非形成「自民－維新－國民」三黨聯合，否則難跨過半門檻。這是高市最現實、也最艱難的挑戰。

第三、「非自民」聯盟。國民黨魁玉木雄一郎有意問鼎，但立民、維新、國民三黨合計仍未過半。若再拉攏公明方能達標，然而公明甫脫離自民、旋即投向他黨，於情於理皆難自圓其說，且齊藤已明言「不轉移黨票」，此局恐難成氣候。

臨時國會預定二十日召開，新首相上任後，立即面臨廿七日川普訪日與卅一日APEC峰會。新政府僅有一週準備時間，便須與美中韓領袖正面交鋒。倉促成軍的「非自民聯盟」恐難勝任，唯有剛歷黨內惡戰、氣勢正盛的高市有備而來，或能以外柔內剛之姿在國際舞台縱橫捭闔。

高市的首相之路雖坎坷，卻也象徵日本政治的一場淬鍊。唯有經歷千錘百煉，方見真金本色。這位「日本鐵娘子」能否逆風而行，不僅關乎自民黨的去留，更將牽動東亞政治的新格局。

【席次資料】

眾議院：四六五。過半：二三三

自民黨：一九六

立憲民主黨：一四八

維新會：三五

國民民主黨：二七

公明黨：二四

參政黨：三

其他：三二

參議院：二四八。過半：一二五

自民黨：一〇〇

立憲民主黨：四二

國民民主黨：二五

公明黨：二一

維新會：十九

參政黨：十 五

其他：二六

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長 京都大學醫學博士）

