自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》風雨中的女舵手：高市早苗的政局試煉

2025/10/14 05:30

◎ 王輝生

日本政壇正掀起廿六年來罕見的巨浪。十日，公明黨代表齊藤鐵夫宣布退出與自民黨的執政聯盟，「自公連立」劃下句點。《日經新聞》以「四半世紀的安定政權落幕」為頭版標題，大幅報導、震撼日本政壇。巧合的是，齊藤四天前才會晤中國駐日大使，時機之敏感，頗耐人尋味。

此舉使高市早苗的首相之路增添變數。然而，親中的公明黨與自民黨早已貌合神離。依宏觀視角看，這場分手或許是遲來的解脫，與其同床異夢，不如各行其道。

依憲政慣例，「首相指名」須在眾、參兩院獲過半支持。若無人過半，則由得票前二名決選；若兩院結果不同，眾院優先。目前眾議院各黨席次多寡依序是：自民、立憲民主（立民）、維新會、國民民主（國民）與公明，然皆未過半。新政權的成敗，端視「合縱連橫」的組合，不外三局。

一、自民黨單獨應戰。自民現有一九六席，距過半尚差三十七席。若高市孤軍上陣，即使榮登首相，也難免陷入「朝小野大」的困局，施政將舉步維艱。

二、自民結盟他黨。立民左傾難以結盟；維新、國民雖同屬保守陣營，卻擔心被自民吸納而邊緣化。除非形成「自民－維新－國民」三黨聯合，否則難跨過半門檻。這是高市最現實、也最艱難的挑戰。

第三、「非自民」聯盟。國民黨魁玉木雄一郎有意問鼎，但立民、維新、國民三黨合計仍未過半。若再拉攏公明方能達標，然而公明甫脫離自民、旋即投向他黨，於情於理皆難自圓其說，且齊藤已明言「不轉移黨票」，此局恐難成氣候。

臨時國會預定二十日召開，新首相上任後，立即面臨廿七日川普訪日與卅一日APEC峰會。新政府僅有一週準備時間，便須與美中韓領袖正面交鋒。倉促成軍的「非自民聯盟」恐難勝任，唯有剛歷黨內惡戰、氣勢正盛的高市有備而來，或能以外柔內剛之姿在國際舞台縱橫捭闔。

高市的首相之路雖坎坷，卻也象徵日本政治的一場淬鍊。唯有經歷千錘百煉，方見真金本色。這位「日本鐵娘子」能否逆風而行，不僅關乎自民黨的去留，更將牽動東亞政治的新格局。

【席次資料】

眾議院：四六五。過半：二三三

自民黨：一九六

立憲民主黨：一四八

維新會：三五

國民民主黨：二七

公明黨：二四

參政黨：三

其他：三二

參議院：二四八。過半：一二五

自民黨：一〇〇

立憲民主黨：四二

國民民主黨：二五

公明黨：二一

維新會：十九

參政黨：十 五

其他：二六

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長 京都大學醫學博士）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書