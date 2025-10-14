自由廣場》﹙北社評論﹚在變局中前行：民主台灣的國際責任與文明自信

◎ 羅浚晅

今年國慶大典，賴清德總統以「變局中奮起的新台灣」為題發表演說，語氣沉著堅定，格局開闊宏遠。那不是激情式的政治口號，而是一份成熟國家的宣言；從防衛思維，走向戰略語言；從威脅因應，走向秩序重塑。

過去數十年，兩岸關係在歷史與意識的糾葛中，屢陷對立。台灣長期被迫以「防衛語言」自處，像在風暴邊緣拉起防線，只求不被吞噬。然而，當台灣逐步建立起民主制度、產業韌性與國際信任，國家論述也終於能自我定義。

請繼續往下閱讀...

今年的演說，賴總統不再以主權爭議為焦點，改以制度語言取代對抗語言，呼籲中國「體現大國責任、停止扭曲聯合國二七五八號決議」。這是歷史的轉折點：從民族對立走向國際責任，從兩岸的對話，進化為兩國在文明體系中的對應。

這種語言轉換，既理性又溫柔。總統說：「民主台灣是印太和平的樞紐」；這句話不僅是外交詞彙，更是一種文明宣言：台灣的存在，不是誰的附屬，而是世界秩序的穩定力量。

賴總統在演說中淡化對立字眼，以開闊的胸襟，強化包容語言。無論是認同「台灣」、或「中華民國」，那都是同一片土地的共同命運。這樣的包容，是政治的智慧，也是文化自信的展現。真正的國家，不只靠名稱維繫，更需要人民彼此信任，攜手共進。

從國防安全到能源、醫療、資訊的「整合性安全」，台灣正以全社會的韌性面對變局。當花蓮的鏟子超人們挺身而出，他們鏟起的不只是淤泥，更鏟出我們國家的希望；當海外僑胞在紐約時代廣場亮起「讓台灣參與」的字樣，那正是台灣公民意識在全球的回響。

賴總統強調「和平必須靠實力」，政府推動的AI產業升級、青年海外計畫、生技產業發展與教育補助政策，正是讓社會各層共同築起「民主的護國群山」，讓台灣的力量深植於生活的每一角落。

在國際秩序震盪的今日，台灣是印太和平的關鍵力量。面對挑戰，我們不退縮；面對威脅，我們以民主為矛、以理性為盾。願全體國人團結同行，在變局中成長，在歷史中昇華，讓世界看見一個不屈不撓、溫柔堅定的台灣。

（作者是台灣北社社長，醫師）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法