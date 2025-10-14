自由廣場》中國無信又無膽 美國挺台是必然

◎ 林逸民

中國與川普政府原本於六月時於倫敦談妥美中貿易協定架構，其中包括中國解除對稀土的出口管制、取消對美國的報復性關稅等措施，低頭接受美國對中國產品課徵五五%關稅，雙方暫且相安無事，不料，沒有幾個月，中國突然推翻先前談好的協商條件，稱要全面嚴格管制稀土出口。

中國此舉，再度證明中國是個沒有國際常識、無信無義之國，與清帝國慈禧太后竟下令攻打各國大使館的野蠻行徑如出一轍。與中國訂定的任何協議、條約，都只有等著遭撕毀的命運。國民黨仍在妄圖與中國有任何溝通可能性，不是過度天真，就是心懷不軌意圖欺騙台灣人民。

美國有足夠的國力可以制裁中國這樣的卑鄙行徑，川普立即表示：要對中國課徵一〇〇%關稅、禁止出口晶片設計軟體，考慮取消與習近平見面，以及禁止出口飛機關鍵零組件、禁止中國赴美航班經過俄國領空種種懲罰措施。

此次本是中國推翻先前講好的條件主動挑釁，但面對川普之怒，中國卻馬上「服軟」，顧左右而言他，稱只是怕稀土被濫用所以要加強管理，並非禁止出口。也不敢如先前那樣聲稱要對美國課以報復性關稅。

也就是說，中國不僅無信無義，還無膽無能，明明主動挑釁，卻一見對方強悍就龜縮。川普啼笑皆非，面對中國耍猴戲，只好回以：「美國希望幫助中國，而非傷害它！……不希望他（習近平）的國家陷入經濟蕭條。」言下之意就是中國再犯，必使之蕭條。

相對於中國國家戰略的投機搖擺，美國對台灣的支持則是穩步提升，七月時美國眾議院通過二〇二六年度美國國防授權法，十月九日參議院也通過，不僅對台軍援款達十億美元，更強烈建議國防部邀請台灣海軍參與環太平洋軍演，若國防部長決定不邀請台灣參加，還必須提出通知與說明理由。

這是由共和、民主兩黨共同支持通過，是美國兩黨有共識的既定國家戰略，對台灣來說是不可多得的好機會，過去台灣總是被排除於環太平洋軍事演習之外，無法與盟軍一同訓練對戰中國入侵時如何攜手合作，若真能加入環太平洋軍演，可說台灣的國家安全向前邁進一大步。

美國的穩健誠信，與中國的投機搖擺，一望可知誰才是可靠可信的國家，只要台灣堅定親美抗中的正確路線，美國力挺台灣就是必然。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

