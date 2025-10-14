自由廣場》難道執政黨不喝水庫的水? 造謠若能發電 台灣早電暈全球了

◎ 張商陽

韓國瑜在雙十慶典公然把光電污名化，他說的不是真的，但韓語一出，謠言就跑得比閃電還快。

其實，水庫的水是流進家家戶戶，又沒有另外配管給綠營的人，執政黨每個官員和他們的家人孩子，都會喝到水庫的水，誰會拿自己和家人的健康開玩笑？ 懂此邏輯，就知道所謂污染全是謠言。何況，能源署明定不能用化學藥劑，而只能清水清洗光電面板，你想想，清水便宜又方便取得，而化學藥劑又貴又麻煩，有哪個廠商會笨到捨便宜不用，而去用貴又麻煩的？殺頭生意有人做，賠本生意沒人幹呀！

請繼續往下閱讀...

烏山頭水庫的光電板只佔水面一點三％，材質通過飲用水級檢驗。有人在網路上說那裡水最混濁，還搬出醫師背書，但監測數據卻顯示，那是全台水質最穩定、透明度最高的水庫之一。更別說，光電板還能減少蒸發、抑制藻類生長。當然，制度面有問題可以改進，標準有問題可以重訂，這也是官員和民代的職責；但是把這些拿來當話題炒作，就跟政治網紅沒有兩樣。制度可以被修，謠言卻會留下。

很多民眾一聽到「光電」就皺眉，因為聽太多負面說法。有人說它佔地、說它污染、說它毀生態，但真正的問題是資訊太亂。當假消息比公告快、比專家大聲，再好的政策也會被打成壞事。網路上有人靠點閱率賺錢，有人靠情緒造勢，結果大家都忘了問：那些被罵的案子，真的有問題嗎？還是只是被利用了？

再看國外，日本、韓國、法國的水面光電都用清水清洗，還設生態緩衝區。人家能兼顧發電和環境，靠的是制度，不是口號。台灣不是做不到，只是錯誤的說法搶走了公共討論的空間。

反觀中國，貴州、安徽那種「整座山都鋪光電」的做法，才是真正的破壞，是無制度的粗暴擴張，哪是台灣該學？網路老有人說「中國能，台灣為什麼不能」。但在光電這事，應該反過來說：中國敢幹的事，台灣可是萬萬不敢呀！

（作者是蛋農）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法