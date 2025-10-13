自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》拒絕國軍、甩鍋中央─花蓮鳳林鎮長的政治表演

2025/10/13 05:30

◎ 謝家豪

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀成的洪災，讓人看清楚地方政治的真面目！

鳳林鎮長林建平，一邊在鏡頭前哭訴「中央不願幫忙」，一邊卻在災區後方簽下三份切結書─「無需申請國軍兵力」。這三份文件由山興里、長橋里、大榮里三位里長簽署，時間是十月七日上午十一時四十五分，並蓋有鎮長大印。

換言之，鳳林鎮公所主動拒絕中央派兵支援，卻又反過來在媒體上演「中央見死不救」的戲碼。這不只是扭曲事實，更是踐踏人民信任的政治詐術。

災難成舞台，人民成道具︰鎮長口口聲聲說中央沒幫忙，但文件白紙黑字，拒絕的是地方自己。災後他進入災區發放兩萬元慰問金，用現金取代制度，讓災民誤以為只有眼前這個政府願意伸手。同時，縣府的五萬元慰問金遲遲未造冊，災民至今仍領不到。這不是救災，而是赤裸裸的人心操作。

這樣的套路，與中共統戰宣傳如出一轍：先拒絕外援，再反控外界冷血；先阻斷真相，再用金錢安撫民心。地方政治人物以「悲情包裝」掩飾治理失能，結果讓災區變成政治秀場，讓災民成為宣傳素材。假悲情、真收割，比災難更可怕。

花蓮人要真相，不要表演︰災難終會過去，但公權力的濫用不能被遺忘。花蓮人應該追問：是誰下令簽下「無需國軍」的切結書？為何要拒絕中央支援？五萬元慰問金的名冊在哪裡？

當地方首長利用災難製造假對立、誤導輿論、欺瞞災民，這已不只是道德問題，而是治理體系的崩壞。花蓮人不缺愛與勇氣，我們要的，是誠實的政府與負責的地方首長。

（作者為花蓮教師）

