自由廣場》（胡，怎麼說）赤焰狂潮，冷看藍黨兩個中國派內戰！

2025/10/13 05:30

◎ 胡文輝

赤焰狂潮席捲下，藍黨黨魁選舉爆發黨內兩個中國派的內戰！

兩個中國派內戰，一方是自居藍軍正統但缺了反共核心的「中華民國派」、郝龍斌代表，另一方是舔共「中華人民共和國派」，鄭麗文代表。雙方殺的難分難解、「鬥爭就是你死我活」！

爆內戰的中國國民黨這兩個中國派，都接受九二共識、一個中國、都主張台灣是中國的一部分、都主張統一，黨主席落誰家黨權就在誰手，兩派除了緩統、急統之別外，最大差別在於對中共操控的接受度、配合度與執行力，這才是中國選人的條件。說白了，誰當選對中共操控台灣最有利、對台灣禍害最大，誰就雀屏中選。

雙十前夜，郝龍斌在臉書發難，指控「境外勢力」介入黨魁選舉，用假訊息、假民調對他發動鋪天蓋地網軍攻擊，張亞中接續點名鄭麗文，「戰鬥藍」頭頭趙少康更「正告大陸當局」勿介入國民黨黨主席選舉，他痛批，運用AI技術進行認知戰，這麼低級的招數競選黨主席，跟詐騙集團有什麼兩樣？

一黨專政中國的中共政權，圖謀併吞台灣、消滅中華民國，包山包海、鋪天蓋地對台灣搞統戰、滲透、認知戰…，早已舉世皆知，國民黨上下更早就被中共滲透透入骨入髓了，卻好像黨的魁首都要被狼咬走了，才喊狼來了，才驚覺遭赤焰狂潮席捲，這個黨真的太顢頇、太遲鈍、太呆廢！甚至死到臨頭還在裝笨、裝無辜！

國安單位、智庫、國際媒體、學者等不斷警告中共對台全面發動網戰，藍營不但不信，更反指那是綠營陰謀，藍營政客、媒體、網紅更墮落充當中共認知戰的「協力者」，趙少康、郝龍斌等「中華民國派」，這回總算領教到中共網軍為禍之烈，反向求助國安單位。舔共「中國派」則舔共到底，反批趙少康等變綠友友，目前最被中共看中、形勢大好的鄭麗文，反擊郝趙稱，國安不能無限上綱，強調團結、從容競選。

冷眼看中共介選引發的藍黨「兩個中國」派內戰，應是中共統戰頭目王滬寧操控台灣選舉的一次網路「實兵演習」，不管他矚意人是否拿下黨魁，這次實兵演習經驗，二〇二六年市縣長選舉操控將再升級，二〇二八年總統及立委從初選到大選，中共操控藍白、介入選舉技術，更將如臂使指。類似郝、柳擁吻的太假假畫面，屆時一定亂真。

郝龍斌的臉書哀鳴，令人頗有古道瘦馬、西風殘照、黨內中華民國派最後一戰的自況味！且莫笑他，台灣若不全力抗中，民主自由等美好事物，都將遭赤焰狂潮席捲而去！人人自問︰二〇二八之後還會有選舉嗎？

（作者為資深媒體人）

