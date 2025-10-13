自由廣場》別讓民粹口號 誤導台灣能源的未來

◎ 林仁斌

立法院長韓國瑜在國慶大典致詞中，批評「被光電板占用破壞的山林良田」與「被意識形態拖累的能源政策」。這樣的民粹口號雖能吸引注目，但若無法回到事實與政策層面理性討論，只會讓台灣能源轉型陷入更多的誤導與對立。

太陽光電推動初期確有環境爭議，主因是早期規劃與地方執行不周，並非再生能源本身問題。近年政府已修正方向，優先推動屋頂與既有設施光電，加嚴限制設置於環境敏感區位，並強化監管機制。這顯示政策正逐步成熟，若仍以「光電毀壞山林良田」的印象批評，反而會侵蝕能源轉型政策所需的社會信任。

請繼續往下閱讀...

而「被意識形態拖累」的說法，也經不起檢驗。能源轉型是全球趨勢，世界各國皆積極推動減碳與再生能源布局。台灣面臨的挑戰不在政治意識形態，而在結構現實：地狹人稠、地震頻繁、能源進口依賴高、電力需求持續成長。這些條件使轉型成本更高、步伐更艱難，更需要長期規劃與跨部門協調，絕非一句口號可解。換言之，能源轉型不是為了意識形態，而是要讓台灣在氣候風險與地緣政治不確定中，擁有更安全與自主的能源未來。

值得提醒的是，反綠能的論調常以保護農地或電價成本為名，實際上卻是延緩減碳、維持化石燃料與核能依賴。社會公眾應以長遠理性的眼光看待能源轉型的陣痛，而非被民粹語言誤導。台灣每年能源進口支出逾兩兆元，能源安全風險遠高於再生能源的不確定性。若不加速減碳與提升能源自主，產業競爭力終將在國際淨零壓力下被削弱。

根據經濟部資料，二〇二四年再生能源發電已占總量近一成五，太陽能與風力是主力，同時以天然氣取代燃煤、淘汰舊式機組並改善空污設備，也有效降低排碳與空氣污染。雖仍有進步空間，但整體方向正確，也獲得國際肯定。事實上，提升能源效率、節約能源、以本土多元、分散的再生能源取代化石燃料，達到淨零碳排，才是兼顧經濟與永續的正確道路。

總之，理性的能源政策不應被政治口號左右。光電不是問題，誤導才是危機。因此，唯有以科學證據為基礎、公開溝通、透明決策與嚴格監管，並持續在法規制度與技術上精進，才能落實非核能源轉型成為全民的共同成就，而不再是政治攻防的藉口。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法