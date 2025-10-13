自由電子報
自由廣場》高鐵「寧靜車廂」 當秩序壓過了理解

2025/10/13 05:30

◎ 陳琪

台灣高鐵近期推出的「寧靜車廂」新制，本意是提升乘車品質，讓旅客能在長途行程中享受片刻安寧。然而，新制度上路不久便引發爭議：帶著幼兒的乘客在非寧靜車廂內仍被多次提醒「請降低音量」，甚至遭到舉牌示意。原本應是尊重多元需求的服務創新，卻在執行過程中變成了「標準化秩序」的象徵。當制度化的寧靜變成無形的社會壓力，它也揭露出台灣公共空間中長期存在的問題──我們追求秩序，卻往往忽略了理解與溝通。

在現代城市生活中，「公共空間」的價值不僅是交通與效率的載體，更是一種文明共處的試煉場。當我們強調「寧靜」時，實際上也在定義「誰能發聲、誰應沉默」。若一位母親因孩子哭鬧被旁人舉牌提醒，這不只是行為規範的問題，更是一種象徵性的排除。公共空間的意義應在於包容多元聲音，而非只容許「安靜者」存在。真正成熟的社會，不該以「壓低音量」作為文明的指標，而是能否容忍那一點點不完美的人聲。高鐵若要推行寧靜制度，應同步教育乘客理解「多元安靜」的概念，讓規範成為互相體諒的媒介，而非冷漠指責的武器。

從政策設計的角度來看，這場爭議本質上是「安靜權」與「公共使用權」的拉鋸。支持者主張，長途乘車中維持低噪音是每位乘客的權益；反對者則認為，公共交通工具本就屬於開放空間，帶幼兒、講電話或輕聲交談皆是合理行為。問題在於，台灣的政策執行常忽略這兩者之間的「權衡機制」，容易讓一方的權益壓過另一方。若制度只偏重「靜」，卻不考慮「人」，最終只會造成新的社會對立。未來的服務設計，應以「彈性空間」為原則——如開放親子車廂、商務安靜區、一般乘坐區等多層次選擇，讓秩序與自由得以並存。

事實上，「寧靜車廂」風波也折射出台灣社會的另一層焦慮——對「他人干擾」的極低容忍度。近年來，從捷運讓座、餐廳孩童吵鬧到社區噪音糾紛，類似的爭論不斷出現。這反映出個人主義崛起後的公共壓力：每個人都希望被尊重，卻越來越難包容他人。當公共空間被想像成「個人領域的延伸」，任何微小的干擾都會被放大為侵犯。這種心理結構若不被正視，再多的制度也無法維持真正的和諧。或許，台灣社會更需要的不是「更安靜的車廂」，而是「更有彈性的心」。

「寧靜車廂」的出發點是善意，但當制度失去人性，它就可能變成壓力。高鐵作為全台最具象徵性的交通服務，其使命不應僅止於運輸效率，而是反映社會的包容程度。真正的寧靜，不在於誰能保持沉默，而在於我們是否能在聲音中共存。當每位乘客都學會在安靜與理解之間找到平衡，台灣的公共空間才會真正從制度化的秩序，邁向文化化的共感。

（作者為台北市民）

