自由廣場》對台心戰與情報戰 中共打「獵人」牌

2025/10/13 05:30

◎ 張玲玲

近日，中國國安部曝光稱是我國軍情局「台獨水軍」操盤手三人之大頭照後，福建省廈門公安局又發布「懸賞通告」，公開徵集十八名我國國軍「政治作戰局心理作戰大隊」人員的所謂犯罪線索，並公布頭像與身分證字號等個資。

此舉明顯意在炫耀其蒐集情資的手段，挑釁性地打擊國軍士氣，同時造成國人對國軍人員人身安全的疑慮與不安。

「通告」中所列人員，有筆者服役時共事或認識的軍中袍澤。對於這項卑劣行徑，媒體與專家已有諸多評論，但筆者仍有幾點感想。

首先，現今雖可透過公開資料形成各種情報研判，但從此次所刊登軍職身份與軍服照來看（暫且不論身分證號真偽），仍須徹底調查是否有國軍內部人員將資料輾轉洩露？若非內部流出，則極可能是中共在我國境內透過公開資訊長期蒐整、拼湊後所為。

這說明即便只是一般行政或參謀人員，各單位仍應嚴守業務保密原則，不可輕忽細節、認為「只是小害而為之」，更不能將機敏資料私自分享或處理不當。

多年前筆者與《請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動！》作者溫約瑟，共同發表論文時，也曾透過共軍機構法令、公開招標文件、內部期刊與宣傳資料等來源，逐步拼湊出其組織結構與任務樣態。換言之，只要願意投入時間與方法，即能從公開資訊中還原對方體系。

這提醒我們，我國「心理作戰大隊」等單位雖經國防部審定後可部分公開編裝與任務，但仍應釐清哪些資料可公開資訊，哪些應受嚴格管制。特別是游走於機密邊緣的內容，政府應訂定更明確的規範與審查機制，以免成為中共情報蒐整的捷徑。

解放軍所公布的「通緝」名單目的在於宣示意味，但其警告與威嚇意圖明顯，不僅影響相關人員的身心安寧，也藉此操作「打擊台獨」等政治議題。國內民眾切勿隨之起舞，以免誤中中共「三戰」的認知陷阱，共同守護國軍弟兄姊妹的安全與尊嚴，讓敵對勢力的圖謀無從得逞。

（作者為陸軍備役上校）

