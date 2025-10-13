自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「政治變色龍」的宣告 談鄭麗文的「中國」認同！

2025/10/13 05:30

◎ 秦靖

中國國民黨的百年黨魂，正懸於一場詭譎的路線豪賭。當黨主席候選人鄭麗文以一句「讓台灣人自豪地說出我是中國人」的驚天之語，在政壇投下震撼彈，這句咒語般的宣告，更像一把鋒利的刀，剖開了國民黨最深層、最恐懼的傷口，「中國」。

鄭麗文刻意偷換概念的，究竟是哪個「中國」？是每年雙十國慶，國民黨傳統支持者與無數僑胞在青天白日旗下所捍衛的「中華民國」？還是那個早已在國際上被北京獨佔並定義的「中華人民共和國」？這個看似簡單的問題，恰恰是國民黨七十餘年來最不敢觸碰的敏感神經。

對絕大多數捍衛中華民國法統的支持者而言，他們心中的「中國人」，是承載歷史與憲法情感的「中華民國國民」。鄭麗文此舉，無疑是將「中華民國」的實體，置換為一個向北京輸誠的空洞符號，賭上的不只是中國國民黨的未來，更是中華民國在台灣的生存空間。試問，她敢在陽光下清晰正告中國北京當局，「中華民國不是中華人民共和國」嗎？

這場演出並非獨角戲，當「境外AI假影片」的疑雲指向鄭麗文，直指境外勢力支持鄭麗文時；當館長陳之漢以「捏死蟑螂」之喻恫嚇台灣，狂言要發動一場「把台灣人變中國人」的革命時；我們聽到的是一首極端且危險的協奏曲。鄭麗文與館長的言論，如出一轍地解構台灣主體意識，試圖將「中國認同」強行嫁接於斯土斯民之上，這股力量正試圖綁架國民黨，將其推向與主流民意對決的懸崖。

最為諷刺的，莫過於鄭麗文自身的政治光譜，從昔日親近綠營的「急獨」，到今日擁抱深藍的「急統」，如此劇烈的轉向，被譏為「政治變色龍」實不為過。

鄭麗文的崛起，其實是國民黨的一面照妖鏡，照出了黨內在認同上的混亂、路線上的徬徨，與面對中國外部壓力時的軟弱。國民黨的抉擇已迫在眉睫，是繼續深耕「中華民國在台灣」的本土共識，還是追隨變色龍的腳步，奔向那個名為「中國」的政治黑洞。當一個政黨連「我是中國人」與「我是中華民國國民」的區別都刻意模糊時，它還剩下什麼值得捍衛的靈魂。

（作者為教育工作者）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書