自由廣場》「政治變色龍」的宣告 談鄭麗文的「中國」認同！

◎ 秦靖

中國國民黨的百年黨魂，正懸於一場詭譎的路線豪賭。當黨主席候選人鄭麗文以一句「讓台灣人自豪地說出我是中國人」的驚天之語，在政壇投下震撼彈，這句咒語般的宣告，更像一把鋒利的刀，剖開了國民黨最深層、最恐懼的傷口，「中國」。

鄭麗文刻意偷換概念的，究竟是哪個「中國」？是每年雙十國慶，國民黨傳統支持者與無數僑胞在青天白日旗下所捍衛的「中華民國」？還是那個早已在國際上被北京獨佔並定義的「中華人民共和國」？這個看似簡單的問題，恰恰是國民黨七十餘年來最不敢觸碰的敏感神經。

對絕大多數捍衛中華民國法統的支持者而言，他們心中的「中國人」，是承載歷史與憲法情感的「中華民國國民」。鄭麗文此舉，無疑是將「中華民國」的實體，置換為一個向北京輸誠的空洞符號，賭上的不只是中國國民黨的未來，更是中華民國在台灣的生存空間。試問，她敢在陽光下清晰正告中國北京當局，「中華民國不是中華人民共和國」嗎？

這場演出並非獨角戲，當「境外AI假影片」的疑雲指向鄭麗文，直指境外勢力支持鄭麗文時；當館長陳之漢以「捏死蟑螂」之喻恫嚇台灣，狂言要發動一場「把台灣人變中國人」的革命時；我們聽到的是一首極端且危險的協奏曲。鄭麗文與館長的言論，如出一轍地解構台灣主體意識，試圖將「中國認同」強行嫁接於斯土斯民之上，這股力量正試圖綁架國民黨，將其推向與主流民意對決的懸崖。

最為諷刺的，莫過於鄭麗文自身的政治光譜，從昔日親近綠營的「急獨」，到今日擁抱深藍的「急統」，如此劇烈的轉向，被譏為「政治變色龍」實不為過。

鄭麗文的崛起，其實是國民黨的一面照妖鏡，照出了黨內在認同上的混亂、路線上的徬徨，與面對中國外部壓力時的軟弱。國民黨的抉擇已迫在眉睫，是繼續深耕「中華民國在台灣」的本土共識，還是追隨變色龍的腳步，奔向那個名為「中國」的政治黑洞。當一個政黨連「我是中國人」與「我是中華民國國民」的區別都刻意模糊時，它還剩下什麼值得捍衛的靈魂。

（作者為教育工作者）

