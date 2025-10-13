社論》一次失格的政治演出

國慶日賴總統與韓院長的演說，可視為正負兩股力量的對撞，樂觀者看到了台灣光明的未來，悲觀者卻看到了向下沈淪的災難景象。（總統府提供）

雙十節是四海歡騰、舉國同慶的日子。今年的國慶大會卻顯得異常詭異，總統賴清德依例發表治國願景，期勉全民共同努力；但立法院長韓國瑜身為慶典的主辦方，過去都只是獻上簡短祝福，今年的國慶大會卻成了韓院長個人的政治舞台，居然藉機大放厥詞，將社會紛擾、防災不力、對岸的戰爭威脅等，都形容是「隱形的堰塞湖」，意圖將所有責任推卸給執政黨。

賴總統作為國家領導人，因應台灣最大的外部威脅，宣布加速打造「台灣之盾」﹙T-Dome﹚，建構嚴密防空系統，同時明年的國防預算將按北約的標準超過GDP的三％，二〇三〇前達GDP的五％，展現守護國家的決心。此外，提出多種擴大投資，確保台灣競爭優勢的措施，乃是一席著墨於國家全體安全與利益，高格局的演說。反觀韓國瑜的致詞則對台灣極盡唱衰之能事，大力渲染山林良田被光電板占用、被黑心商人非法開挖，而且大罷免撕裂台灣社會、去中化激化戰爭機率、意識形態拖累能源政策、關稅談判犧牲台灣未來，並稱這些「隱形堰塞湖」，一旦潰堤足以讓台灣滅頂。韓國瑜錯將國慶大會當成藍白主宰的立法院，發表嚴重失格的演說，似乎政黨惡鬥連國慶日都不肯休兵。嚴重的是，這些指控多為網路酸民、側翼，甚至中共認知戰資訊，再加以斷章取義、錯誤解讀。而這些論調與藍白過去一年多來對政府的批判合拍。因此，韓國瑜的國慶致詞基本上是一種極不得體的脫軌演出。

請繼續往下閱讀...

尤有甚者，韓院長的發言固然不得體，卻真實反映藍白紅口徑一致的反綠基調。藍白將台灣的社會混亂、矛盾對立、安全威脅、貧富差距，視為民進黨「貪腐」與「意識型態治國」所致。這些民粹式的嚴詞批判，對於年輕人與弱勢族群，具有強大吸引力。更成為藍白宣稱代表六成民意，而賴清德是少數總統的論據所在。然而，依理性分析，韓國瑜的言論其實是倒果為因，台灣真正的亂源是藍白合的毀憲亂政。本屆立法院，中央執政的民進黨並未過半，而藍白合的席次足以輾壓綠營，通過任何他們想要的法案內容、刪除任何預算，因此產生國會擴權﹙已被宣告違憲﹚、財政劃分法、憲訴法、亂刪總預算等荒謬現象。而大罷免的失敗，其實是台灣選民不願見到對立擴大，以寬厚之心再給予一次機會，卻被藍白視為大勝利，因此對過去的狂妄行徑不但未有反省，反而變本加厲，本會期更將推出「停砍年金」、以及針對柯文哲個案修改羈押要件等法案，甚至基於對藍白合代表六成民意的執念而欲修改總統選舉為兩輪投票制，凡此皆預告未來立法院的政黨惡鬥，不會停息卻只會更亂。諷刺的是，本應致力於朝野協商，以制定福國利民法案的立法院長，卻淪為藍白恣意妄為淵藪的幫凶。對於台灣當前亂象叢生，韓國瑜院長堪稱「功不可沒」。

事實上，台灣亂象的癥結在於藍白只為爭取政權而進行無原則的合作，即是彼此的結盟只是基於政治利益的分贓，而非國計民生，以及國家發展方向。藍白原本極端仇視對方，柯文哲一句「垃圾不分藍綠」，顯示對藍綠的憎恨是同等程度，但在現實政治運作中，藍白卻發現它們有個共同的敵人民進黨，更發現在選舉中合作抗綠，可以確保原有的政治版圖，最終更可能合作攻下總統寶座，取得中央、地方、國會完全執政的美好戰果。因此，為了保住雙方的合作關係，一切價值、原則與法律皆可棄之不顧。日前最大的案例是柯文哲案，當初舉發柯文哲貪瀆的是國民黨籍議員、提供最多資料的是台北市政府，議會專案小組召集人是國民黨議員，公開批判京華城案必有弊端是前台北市長郝龍斌。然而，在大罷免上雙方合作頗有成效，以及對二〇二六、二〇二八結盟留有空間的考量下，藍營對柯案的態度丕變，開始出現聲援柯文哲的聲音，與柯文哲素不相識人士也在為柯的「清白」背書、喊冤，而競逐國民黨主席的郝龍斌甚至將柯的涉案輕描淡寫為「小恩小怨」，整個黨可說充分利用柯文哲羈押案賺取災難財。此外，民眾黨主席黃國昌隨時轉換政黨與立場的行徑備受批判，但因黃國昌帶領民眾黨立院黨團對藍營一切爭議性法案均毫無保留支持，尤其緊跟傅崐萁，亦步亦趨，供其驅使，成為藍白合的關鍵性人物。因而，對於黃國昌近來被爆養狗仔跟監政敵醜聞，這種在國際上有導致前美國總統尼克森下台的前例，且在台灣亦可能涉及反滲透法、國安法的重要案件，藍營亦大抵採取包容態度，以言論自由為其辯論。百年政黨為了藍白合的可能政治利益竟淪落至此地步，令人為當前的台灣深為憂心。

台灣面對的內外挑戰愈來愈嚴峻，台灣向上提升的力量在日益茁壯，但向下墮落的暗黑力量也同樣在滋長。國慶日賴總統與韓院長的演說，可視為正負兩股力量的對撞，樂觀者看到了台灣光明的未來，悲觀者卻看到了向下沈淪的災難景象。

