自由廣場》「退一萬步」的政治與法律困局

民眾黨主席黃國昌近日被質疑與狗仔合作監控政要，他回應「退一萬步，我到底是犯什麼法？」並嗆稱「國家機器動起來，最後只會鬧笑話，只會加深人民對政府的不信任」。這句話聽似自信，卻也反映出台灣政治與法律長期的困局──當司法被懷疑成為政治工具，政治人物似就能以「受害者」姿態奪回輿論主導權。

真正的問題，不在於黃國昌「有沒有犯法」，而在於社會該如何面對「政治監控」這一灰色地帶。若真有非法蒐證行為，自當依法究辦；若無確切證據，檢調也應避免讓調查成為政治獵巫。這考驗的是法治的分寸：能否既守程序正義，又讓權力受到監督。

然而，黃國昌的政治操作顯然不止於法律層面。他擅長把調查轉化為政治攻防，把焦點從「行為的正當性」轉為「體制的不公」，讓支持者在對執政黨的不滿中，自動忽略事件本身的倫理爭議。這種「以政治掩護法律」的戰術，在選舉語境中或許奏效，卻也讓社會對法治的共識被一步步侵蝕。

當司法調查變成政治戲碼，當被查者成了輿論英雄，制度的信任就被稀釋。社會最該問的，不是「黃國昌會不會被起訴」，而是「我們還相信司法能查明真相嗎？」

若查無不法，應還其清白；若查有不當，則須嚴格問責。政治人物不可把法律程序當護身符，公信力必須立即承擔。唯有讓責任對應行為、讓程序服膺真相，這場風暴才可能回到法治軌道上。

（作者為退休人士）

