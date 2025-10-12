自由廣場》從「鄰避設施」到「社區好鄰居」／變電所建設轉型邁向共榮新篇章

◎ 郭政謙

台灣正面臨著前所未有的用電挑戰，特別是在北部地區。隨著高科技產業的蓬勃發展，如桃園航空城、桃竹苗大矽谷計畫等用電需求暴增。然而，與此同時，電力基礎設施的建設卻因地方抗爭而進展緩慢甚至停滯，導致部分地區出現「有電送不出」的困境。

變電所是電力輸配的樞紐

許多人誤以為變電所是發電廠的一部分，甚至認為將變電所建在電廠內集中管理就可以，但這是常見的誤解。變電所的功能就如同城市供水系統的「配水池」，負責將電力轉換並分配至各地的用戶。為提升供電效率及降低損耗並同時減低事故風險，變電所應設置在用電密集的「負載中心」，而非遠離用戶的發電廠區。

請繼續往下閱讀...

以北市東區為例，內湖科技園區和東區門戶計畫的發展，讓當地用電需求連年攀升。儘管台電在廿多年前就已規劃興建松湖超高壓變電所以紓解供電壅塞，但該計畫卻因地方抗爭而延宕，導致許多大型用電計畫，如北捷、電動巴士等都無法順利核供。這顯示即使有足夠的發電量，若缺乏完善的電網與變電設施，電力仍難以順利送達用戶。

從「鄰避設施」轉向「社區好鄰居」

面對變電所興建的社會阻力，台電應以更開放與共融的態度面對民眾疑慮，透過美學設計、資訊透明與社區溝通，讓變電所不再被視為「嫌惡設施」。

首先，景觀美化並融入社區共榮設計，以新北市板橋變電所為例，台電將傳統的屋外型變電設施轉為屋內化，輸電線路改為全地下化設計，並將部分空間規劃為鄰里公園、綠帶廊道和休閒設施，將變電所轉化為社區可共享的公共資源；再如北市仙渡變電所亦透過建築美化，成功融入社區景觀，大量降低民眾反彈。

其次，電磁場的防護與資訊透明是建立信任的關鍵。台電應公開透明的呈現監測數據，讓民眾可即時查詢變電所電磁場值，證明對健康影響微乎其微，以科學方式破除疑慮。

第三，加強社會溝通與地方回饋。台電應與地方建立更為積極、透明的溝通管道，同時針對地方回饋機制應更具彈性與在地化，或與地方政府合作，將變電所周邊土地規劃為居民所需之綠地公園，使民眾能實質感受到變電所帶來的益處，從根本上扭轉「嫌惡設施」的負面印象。

政府、台電與民眾共創永續電力環境

變電所是國家基礎建設的重要一環，它不僅關乎產業發展，更影響民生用電的穩定。要讓基礎電力設施，諸如：變電所，從「鄰避」走向「共榮」，需要政府、台電與民眾三方合作。台電應持續公開透明地與居民溝通，提供詳盡的科學數據，並在設計上融入在地景觀、提供公共設施回饋。同時，地方政府也可扮演關鍵的協調角色，與中央攜手合作，唯有如此，才能確保電力基礎建設順利推動，為台灣經濟發展與人民生活提供穩定的能源後盾。

（作者為台灣科技大學電機系特聘教授 ）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法