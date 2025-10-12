自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》「台灣之盾」 從自我防衛到區域安全

2025/10/12 05:30

◎ 張厚光

賴總統在今年雙十文告中，呼籲中國放棄以武力脅迫改變台海現狀，並提出「建構台灣之盾」的願景。這不僅是一場政治宣示，更是一項戰略訊號——台灣將以堅定的防衛決心，連結民主盟友，共同維護印太的和平秩序。

當前的國際局勢，從烏俄戰爭到南海緊張，都在提醒世人：地區安全早已超越國界。台海穩定，不只是台灣的課題，而是全球供應鏈與民主聯盟的共同責任。台灣提出「之盾」的概念，正是在宣示一種「防禦而非挑釁」的戰略姿態——以守為安、以堅定換取和平。

然而，「盾」不只是軍事體系的強化。真正的國防力量來自全社會的韌性：從資安、能源到防災，每一個系統都與國家安全相連。台灣在晶片產業、綠能布局與醫療體系上的成熟能量，也正在構築「非軍事防衛」的第二層防線。

賴總統在文告中呼籲中國「展現大國責任」，這句話的關鍵，在於「責任」二字。負責任的大國，不應以威脅鄰國作為外交手段，而應以對話、互惠與穩定為共同利益。若北京能正視台灣人民守護自由的意志，兩岸之間的和平，或許就能真正回歸理性軌道。

「台灣之盾」不是封閉的堡壘，而是民主世界的一面鏡子。它照見的是，一個社會如何在壓力之下仍選擇和平、選擇理性。唯有如此，台灣才能在區域安全的風暴中，不只是被保護者，更是貢獻者。

（作者為漢翔製造員工）

