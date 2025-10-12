自由廣場》強制遷村？做好溝通！ 首要中繼安置

◎ 謝志誠

日前，因為馬太鞍溪堰塞湖溢流，夾雜石塊的滾滾泥流沖入光復鄉街區摧毀家園的畫面，透過傳播，震撼國人。救災還在進行，中國國民黨立法院黨團提出的「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」第六條，竟放入造成當年八八風災數千受災原住民二次傷害的「強制遷居、遷村」條文。

二〇〇九年八月莫拉克颱風襲台，災情慘重，政府為加速重建與國土保育等理由，在民間五大慈善團體配合下推出「跳過中繼直達永久」的「永久屋政策」，首次將「強制遷居、遷村」法制化。根據遷村條款，被核定為特定區域的地區有一六〇個，區內共六三一六戶計一萬九一九一人，在沒有中繼屋情境下，加上重建資源偏向永久屋。特定區域內選擇申請永久屋安置並被要求與地方政府、慈善團體簽下三方契約有三〇九六戶，其中逾八成都是「離村又離鄉」，依據這份三方契約，入住永久屋必須限期遷離原居住地，並不得再回原居住地居住或建造房屋，但永久屋只有房屋使用權，並沒有土地權。

請繼續往下閱讀...

過程中，特定區域內原住戶無從參與永久屋的選址，部分強勢的慈善團體更將自身思維加諸於受災戶身上，最終導致特定區域內原住戶必須遠離自己的土地，在永久屋遙想回不去的「家」，真是「情何以堪」。

雖過十五年，永久屋住戶尋求解套的企盼猶存，只是聲音漸漸弱去，甚被遺忘。

殷鑑不遠，除建議傅總召面對災難，要懂得「以人為本」，要與受災者、社區及利害關係人好好溝通。不是憑一己之念，率爾將「強制遷居、遷村」入法，二度傷害你的選民。

也要建議握有行政權的執政黨即刻啟動中繼安置，給受災戶一個可以喘息、思考未來的「家」。在沒有社會溝通、沒有科學調查依據，沒有災害風險管理評估，就算特別條例被藍白聯手強行立法，也要拒絕執行「強制遷居、遷村」條文。

（作者為前財團法人九二一震災重建基金會執行長）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法