自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚誰當選國民黨主席最好？

2025/10/12 05:30

先批判我的題目，我的題目應該是「誰當選中國國民黨主席最好？」，我漏掉「中國」兩字，我既然知道漏掉「中國」兩字，為何不自己先補上，還要在這裡贅言？非也，我是故意在此強調，現在正要改選黨主席的政黨，不是台灣的本土政黨，而是來自中國的外來政黨。

既然是外來政黨，干我們台灣人何事？啊？怎麼不干我們事？打個比喻，以前被外面強盜追殺的人，躲到我們家，我們收留他，供養他，還讓他當家長，他還要我們支持他消滅強盜；後來家長輪到我們自己當了，他就翻臉，出去找那個當年追殺他的強盜要來霸佔我們家。這樣的外來者，始終不願和我們當一家人，現在還夾外威脅我們，大誌不夠大條嗎？

那這次黨主席誰當選最好？這就要進一步問，「最好」的意思是什麼？是對他們個人最好呢？對他們黨最好呢？還是對台灣最好呢？抑或對中國共產檔最好呢？還是對中國最好呢？而且每一個問題的「好」，也各有不同標準。

如果問對他們個人呢？答：每個人都說選他最好，廢話！

如果問對他們黨呢？現在的中國國民黨是一個追逐「權」與「利」的集合體，用他們自己說的一句話形容：「能撈就撈，能混就混」。在六個候選人當中，只有一個人不符合這個標準（我這是學馬克吐溫的話），你知道是誰嗎？馬克吐溫也不說。

那誰當選對台灣最好呢？答：既然號稱「中國」國民黨，誰當選不都是中國的黨，對台灣怎麼好？在民主國家的台灣，存在著一個不認同台灣的政黨，台灣怎麼好？不過有程度的不同，例如郝龍斌市長任內，同意讓鄭南榕自焚殉道的雜誌社的巷子，改名為「自由巷」，這個氣魄，顯然不是頭腦「其介如石」的張亞中、硜硜然的羅智強所能及。

再問，那對中共誰最好？有一指標可檢驗，就是誰最受中共青睞。誰？我知道絕對不是郝龍斌，郝日前發文直指「境外勢力網軍」介入國民黨主席選舉，強度比民進黨的「一四五〇」更強！這個境外勢力當然是中共。中共中意誰呢？張亞中、鄭麗文、羅智強心中都很想喊「我！我！」，但又不敢喊。不過目前民調領先的鄭麗文高分貝喊著：「未來所有台灣人都會自豪說我是中國人，這才是國民黨要做的事。」其實其他張、羅兩位男生何嘗不是一天到晚強調自己「中國人」，只是男生音調與頻率和女聲不同而已，對祖國的耿耿忠心是一樣的。

為了不讓鄭麗文的媚功專美於前，張、羅兩人有一招可以回應，那就鄭麗文曾經是「外省人台灣獨立促進會」成員，她參加民進黨時，民進黨早已有台獨黨綱了，可問她，以前參加台獨，現在喊著當中國人，哪一次才是真的？

講了半天，我也要談卓伯源？我知道他一定選不上，他也知道他一定選不上，我也知道他知道我們知道他選不上。那又何苦來哉？卓伯源應該清楚，中天的政見會，故意排除他，他去臭罵也沒用，當年王金平受到無情的中國式宮廷內鬥，王公開指出「國民黨被少數族群控制」，卓伯源就不是純種的「少數族群」。不當選沒關係，我教你一招，你不妨宣稱：本人當選黨主席，要搬黨回中國，與中國共產黨競選，讓中民主化。我卓伯源才是對本黨，對台灣，對中國最好的！

（作者李筱峰是台北教育大學名譽教授）

