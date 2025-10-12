自由電子報
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》賴明煌／從地緣政治戰略夥伴 看鄰邦地震風災急需台灣援助

2025/10/12 05:30

超級颱風樺加沙挾帶狂風暴雨，日前重創菲律賓北部卡加延省阿帕里鎮，海濱道路上滿是殘骸，一名男子在風雨中佇立。（法新社檔案照）超級颱風樺加沙挾帶狂風暴雨，日前重創菲律賓北部卡加延省阿帕里鎮，海濱道路上滿是殘骸，一名男子在風雨中佇立。（法新社檔案照）

賴明煌／成大土木博士

一、菲中強震與颱風接連來襲：

九月卅日近廿二時台灣南側鄰邦菲律賓，遭受深度僅十公里芮氏六．九地震襲擊，不到十四小時內共發生逾四百次餘震，其中最大為六級地震，已釀七十人死亡。震央在菲中宿霧島（Cebu Island）東北角外海十公里，離該島宿霧市不到一百公里。但屋漏偏逢連夜雨，緊接十月又有熱帶擾動氣旋成為麥德姆颱風，其颱風眼路徑接近博羅依颱風往北四百公里平行通過，八日通過呂宋島北部，在強震後颱風恐又會對菲國造成不少災害。

二、風災水災與人禍一再加害：

無獨有偶，在今年全球風王「樺加沙」於九月廿二日，經菲國最大島嶼呂宋島北方約卌公里處，橫掃過後進入南海至中國雷州半島。菲國氣象與地質機關，曾對該國阿布拉省菲北中部等十三個省份，發出一號風暴信號，且達廿九省停班停課。據該國災害風險減少與管理委員會表示，十一人死亡或失蹤，六十九萬二七〇七人受到風暴影響，眾多房屋受損與多地發生土石流崩塌等，財產損失約數億美金以上。

惟在颱風侵襲前菲國就爆出防洪貪腐醜聞，牽扯數十億美元「幽靈工程」引爆民怨沸騰，其導火線是首都馬尼拉北方卅公里普拉利德爾市的堤防，耗資近新台幣六千萬，但工程根本沒完竣僅有沙土與鋼筋散佈在現場，卻被地方官員登記「已完工」；菲國審計院與地方政府資料指出，過去數十年達百件高達數十億美金類似幽靈工程發生。而屋漏偏逢連夜雨，菲國九月廿七日又遭逢博羅依颱風週襲擊菲中民都洛島，導致廿五人死亡或失蹤、迫使卌萬人撤離等災情。

三、地緣鄰國之重要性：

菲律賓是東南亞人口第二大國家，達一．一七億人，全國共七五〇〇島嶼，面積卅萬平方公里是台灣八．三三倍。與台灣隔巴士海峽均寬一八五公里（但鵝鑾鼻至呂宋島北端有三六一公里），該國最北方雅米島屬巴丹群島省，雖僅一．二平方公里，但距我國最南小蘭嶼僅九八公里，比起美軍駐紮該國最北巴丹群島省馬哈濤鎮離台灣一八五公里還近。

以地緣相鄰該國安危確實關係到我國安全，且該瓶頸也是第一島鏈進入第二島鏈之隘口，尤是對手潛艦以地緣政治面向來看，我國南北長僅三九四公里、東西寬一四四公里，台灣海峽平均寬一八〇公里，其安全與警戒縱深相當不足，面對可能攻台飛彈速度最高達約十倍音速，如東風—十七高超音速彈道導彈和鷹擊—廿一等極音速反艦飛彈，跨越海峽僅百餘秒。而對方第一海軍基地，在青島出入太平洋須經黃海與東海及長達千餘公里琉球群島之偵測，第二基地三亞，一出港口下潛東行一千二百公里，均無遮障就可到巴士海峽進出太平洋。

故我國防備縱深不僅看自已本身，還需聯合友我鄰邦串成戰略聯盟，若以中國戰國時期各國政治上爾虞我詐所採用「合縱、連橫」策略，「合縱」是指六國組成聯盟以對抗強秦，而「連橫」是指西秦分化東邊六國聯盟，拉攏與利誘其中幾個國家共同進攻其他國家，而我國這卅年來所倡導南向政策就具有這樣的功能。同時我國東南部各島嶼的關鍵基礎設施之韌性建設，也是提升自主國防能力與國際合作，應要及早積極建構。

四、強化鄰國唇齒關係：

這次樺加沙颱風對台灣死亡人數因花蓮堰塞湖溢堤慘案尤勝菲國，但也從這次上萬名國人不約而同共組「鏟子超人」，趕赴災區救難清淤，甚有在台外國勞動者組成數十人「黑皮志工隊」在休假時，趕往災區與國人一起救助，令人感動不已。

中國戰國時代范雎向秦昭王提議「遠交近攻」策略，建議西秦將相鄰韓魏兩國作兼併之目標，並與相隔較遠的齊國保持良好關係。我們反思，其實面對強大鄰國崛起，在東亞各國均有如此的齒相依之急躁危機，因所有侵略行為均是從鄰國打起，如納粹與俄羅斯等血淋淋案例，而其次鄰國也必淪為第二波遭受攻擊併吞之目標。

故面對鄰邦菲律賓目前遭受天災橫禍，我們台灣有極豐富防災準備與救災實戰經驗、AI與科技業為全球翹楚，更應在此刻菲國災難之際，多廣結善緣地協助該國，建立綿密堅實的國際邦誼，甚至指派我國營工程顧問公司赴菲國協助救災與防災建設規劃設計監造等。賴總統以「價值&總和外交（Value& Integrated Dipomacy）」指派外交部長林佳龍近卌年來首次訪問菲律賓，所建構菲國灘頭堡後更下一城，再深化戰略夥伴關係、發揮人溺已溺之邦誼，如同我國與日本的關係之強化與互助，及前幾年肺炎橫行全球時，「Taiwan can help」輸出我們台灣醫療救護的能量，讓世界看到防疫燈塔～台灣，這樣對東亞國際安全與全球區域穩定，就有極正面幫助。

五、結語：

台灣這幾年一直深耕南向政策，且對東北與西北側鄰邦日韓兩國相當友善，保持著「人飢已飢、人溺已溺」之精神，並透過台亞會廣邀培訓頗多南亞國家派員赴台參觀訓練等，例如內政部長劉世芳這兩年均邀請菲國消防署官員五十人赴台，建立官方邦誼匪淺。而我國在工程建設上擁有頗多傑出造橋挖隧道與預防災管理之軟體監測經驗，這些對與台灣國土災害相似之鄰邦菲律賓極度需要，倘可再指派我國營工程顧問公司前往該國，如同我國過去執行極為成功之農耕團，前去該國現場實地指導與規劃之，確實發揮鄰邦前後院唇齒互撐之戰略夥伴關係，並可強化第一島鏈互助合作之效益，與建構未來台灣遭遇特殊情況之縱深空間使用機會。

