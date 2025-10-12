自由共和國》蕭新煌、楊昊／智庫高峰會的意義

十月八日，由台亞基金會發起並主辦的第一屆智庫高峰會，於台北圓滿落幕。 （資料照）

蕭新煌／台灣亞洲交流基金會董事長

楊 昊／台灣亞洲交流基金會執行長

在二〇二五年十月八日，由台亞基金會發起並主辦的第一屆智庫高峰會（NSP+ Think Tank Summit），於台北圓滿落幕。這是一個台亞基金會在一年一度的玉山論壇之外的新倡議，目的在於積極促進實踐賴總統執政下的新南向政策＋（NSP+）中由台亞基金會倡議推進的三條民間策略走廊（Strategic Corridors如智庫走廊、NGO走廊、青年走廊等）之其一的制度性安排，旨在加強與擴展台灣與NSP＋及印太區域的智庫夥伴的交流、對話及合作。

對台亞會來說，智庫高峰會是將過去八年推動新南向政策過程中台亞會與新南向夥伴智庫合作的成果進一步深化、並擴展到更多對於台灣友善、對於印太區域有長期關注與利益的智庫開展更多元的合作及夥伴關係。換言之，首屆高峰會的目的在於開創新的平台以及與台灣合作的機制，我們無意一開始就設定要以推進某種聯合聲明或藉由形式主義的合作來造成與會智庫領袖的壓力。因此除了本次與會的來自東南亞、日本、印度、美國、瑞典、歐洲等十五個國際智庫與其領袖外，我們也很積極地邀請八個台灣的智庫代表與會參與對話。我們期待此一智庫高峰會可以成為台灣與印太區域以及全球理念相近智庫夥伴定期交換意見、務實對話與推動可實踐合作及集體行動的平台。

台灣近幾年在智庫領域的發展相當活躍，台灣的智庫群也成為台灣向國際發聲的重要機制。透過「智庫高峰會」的這個平台，我們的短期目標反映在本次高峰會的主題上在邀集國際智庫領袖就印太區域的關鍵議題與挑戰、以及由台亞會所完成的台灣的印太戰略策略報告書之綱要進行深入探討並提供具體的建議，就此，本屆高峰會將台亞基金會的台灣的印太戰略策略報告書所勾勒與建議的「安全韌性鏈」、「民主價值鏈」、「非紅供應鏈」、以及「友誼互惠鏈」融入高峰會議程中形成四個場次，邀請國際智庫領袖與台灣的智庫代表就這四項台灣與印太區域的共同挑戰與核心政策元素議題進行深度話與探索可能的共同因應解方，同時也就此一平台來促進與會智庫間、及其與台灣的智庫群的對話及合作。與會智庫領袖咸認為安全、韌性、民主、供應鏈、友誼與互惠是台灣回應既有的國際印太戰略群與發揮所長引領全球繁榮與穩定的重要支柱。

與會智庫領袖就「安全韌性鏈」著眼於共同應對新時代的安全威脅如錯假訊息混和戰、網路安全、軍工產業創新、綜合嚇組等合作；對於「民主價值鏈」，與會智庫領袖關注到印太區域內的民主倒退挑戰、威權擴張風險、也呼籲應更加凸顯民主合作的重要性、並強調民主國家之間應該要有更多的對話、溝通、以利促進共識的形成，其中，台灣的經驗是印太民主的重要典範與發展參照；第三，面對非紅供應鏈的合作，與會智庫領袖對於印太國家在半導體、綠能、關鍵礦產與稀土的合作應更著重透明與信任並強化供應鏈韌性、接續的「友誼與互惠鏈」的討論，除了檢視台灣與周邊國家如菲律賓在人與人的社會鏈結所促成的共同體連結外，也有不少討論聚焦於多層次的策略，其中包含了以生存利益為焦點的核心層次、以及逐步擴大涵蓋範圍的第二層非傳統安全利益如防災合作、韌性、疫情與衛生安全、網路安全合作等功能合作議程等，其中的討論也呈現出印太主要國家（如日本、美國、及澳洲）的途徑與策略；會議結尾的圓桌論壇也更進一步聚焦於如何實踐一個含納台灣在內的強韌印太戰略，而與會智庫領袖亦積極提出許多寶貴建議。

再者，我們的中程理想是藉由此一智庫高峰會來促進一個與既有的東南亞區域內的智庫網路不同、但卻又可互補與相互支援的新智庫合作架構，它具有包容性、彈性、在智庫間的雙向溝通與合作行動上也更具活力、且更能即時透過檢視印太區域的風險與危機來醞釀與深化共同利益。

當然，這個機制的長期願景我們也期待能朝向更具制度性質的交流及合作、並將各種對台灣與印太區域的威脅、風險、與挑戰進行組織化的對話與溝通以定期匯聚各方的關注、形塑共同利益並促進共同行動，甚至進一步落實成一個被普遍認可的國際機制。

最後，對於台灣與理念相近國家而言，從這個過程中，能夠以智庫外交來逐步活絡印太願景、一方面可促進台灣的國際參與，另一方面亦能逐步藉由智庫外交行動來聚焦共同利益與探尋可能的因應解方，更是我們念茲在茲的重點。我們希望透過智庫合作來強化智庫外交的功能並深化智庫外交對決策者、政府部門、公民社會、跨國社會團結的影響力，也藉此來凸顯台灣作為全球不可或缺與值得信賴夥伴的角色。

