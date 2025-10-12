自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》陳永興／百年來台灣知識分子的悲劇─從《民報》和〈民眾黨〉的歷史談起(上)

2025/10/12 05:30

《台灣民報》見證台灣1920年代社會運動與當時各項議題的發聲。（資料照）《台灣民報》見證台灣1920年代社會運動與當時各項議題的發聲。（資料照）

陳永興／《民報》前創辦人

台灣民主運動先驅蔣渭水創立了台灣的第一個政黨「台灣民眾黨」，這是台灣歷史上組黨的濫觴，也為台灣的民主發展史揭開組黨的序幕。（資料照，游錫堃辦公室提供）台灣民主運動先驅蔣渭水創立了台灣的第一個政黨「台灣民眾黨」，這是台灣歷史上組黨的濫觴，也為台灣的民主發展史揭開組黨的序幕。（資料照，游錫堃辦公室提供）

一九二〇年代，台灣第一代知識分子接觸了西方文明的洗禮，民主、自由和人權思想、民族自決和社會主義等思潮。也激起台灣知識分子的共鳴。當時的前輩蔣渭水、蔡惠如、蔡培火、林獻堂等人組成「文化協會」，展開台灣人民自覺運動，舉辦文化講座，更於一九二三年四月十五日創立《台灣民報》成為文化協會的刊物。蔣渭水曾在《民報》提出「台灣是台灣人的台灣」，反抗殖民統治，甚至於一九二七年成立「台灣民眾黨」，聯合台灣農民組合、台灣工友總聯盟以及學生運動，對抗殖民集權統治。但是，日本軍國主義抬頭之後，這些運動遭受鎮壓及解散，許多前輩甚至坐牢身亡，這是第一代台灣知識分子的命運。

二二八大屠殺—第二代台灣知識分子的悲劇

一九五〇年代，二次大戰結束後，台灣脫離日本統治，換來國民政府代表同盟國的軍事佔領。第二代台灣知識分子很快發現陳儀政府的貪污腐敗，以及缺乏法治人權觀念，又充滿省籍差別待遇。當時的台大文學院長林茂生再度發行《民報》，批評時政，反映台灣人民心聲。不少知識分子如王添灯等也為民喉舌，爭取台灣人的權益都在二二八時遭受殺害。一九四七年發生的二二八事件當中，國民政府大量逮捕台籍菁英，如施江南、郭章垣、張七郎、湯德章、吳鴻麒、王育霖、潘木枝、陳澄波……等全遭殺害。接著進入戒嚴時期，許多白色恐怖案件殺害許強、郭琇琮等知識份子，又逮捕無數知識份子長期監禁，造成長達卅九年的獨裁集權統治。僥倖未遭殺害的知識份子試圖突破黨禁、報禁，如雷震、傅正、郭雨新等也受迫害，而彭明敏、謝聰敏、魏廷朝三人發表「台灣自救宣言」也被判刑入獄，最後彭明敏潛逃出國流亡海外，成為黑名單人士，這是第二代台灣知識分子的悲劇。

第三代台灣民主運動 歷經艱難初現曙光

時間來到一九八〇年代，長期被壓抑的台灣知識分子又展開第三代的台灣民主運動。黨外雜誌紛紛創刊，黨外人士串聯參選，並試圖組黨。美麗島雜誌社以政團形式動員群眾遊行示威，被鎮暴部隊鎮壓，隨後有黃信介、張俊宏、呂秀蓮、姚嘉文、陳菊、林弘宣等人遭受逮捕，甚至爆發林義雄母親與雙胞胎女兒慘遭殺害。但是，第三代海內、外知識分子持續努力，終於促使戒嚴解除、黨禁、報禁開放，進而由李登輝主導「國是會議」，海內、外知識分子合力通過「總統直選」、「國會全面改選」、解除「黑名單」。海外異議分子彭明敏得以返鄉參選總統，海外台獨人士張燦鍙、蔡同榮、陳唐山……等也得以返台參政，甚至陳水扁當選總統造成了政黨輪替。我自己身處第三波台灣民主化過程，也扮演了參與黨外雜誌、接任台灣人權會長救援政治犯、推動二二八平反運動、籌備及參與國是會議、擔任國大代表推動修憲、代理民進黨主席、參選花蓮縣長及立委等不同角色。

傳承歷史使命再辦《民報》 以反映人民心聲

在二〇一四年四月十五日，紀念《民報》九十一年的創刊日，我又邀請了許多醫界、文化界、學術界、企業界朋友共同集資成立了「民報股份有公司」，發行了《民報》。這是歷史上《民報》的第三度發行，代表台灣知識分子的歷史傳承。發刊時我們提出日治時代的《民報》發刊詞說︰「｢民報達民情，民權任你評」、「民心真未死，民族自增榮」勉勵我們的工作同仁，以媒體專業倫理自我要求，反映台灣人民心聲，追求台灣主權獨立和社會公平正義，維護人權，提升文化品質為理想。當時《民報》成為台派政論的園地，也擴及醫療、文化、台語文、藝術、國際關係及經濟領域的文章。我們從未違背《民報》的傳統精神，也一貫堅持媒體的專業自律。

但在沒有任何財團和政治黨派的支持下，我們連續虧損了八千萬的經費，終於決定於二〇一八年十二月卅一日解散了「民報股份有限公司」，只留下「民報文化藝術基金會」，沒有再聘請工作人員，只剩下劉志聰總編及一位基金會秘書將台派主筆的文章放上《民報》網站供人閱讀，如此苦撐將近兩年，又賠了將近一千多萬的經費，只好忍痛停刊。基金會也出版了幾本《民報政論選集》以及《民報人物選集》，還有《邱垂亮教授紀念文集》，作為主辦《民報》的歷史紀錄。（待續）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書