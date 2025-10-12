自由共和國》陳永興／百年來台灣知識分子的悲劇─從《民報》和〈民眾黨〉的歷史談起(上)

《台灣民報》見證台灣1920年代社會運動與當時各項議題的發聲。（資料照）

陳永興／《民報》前創辦人

台灣民主運動先驅蔣渭水創立了台灣的第一個政黨「台灣民眾黨」，這是台灣歷史上組黨的濫觴，也為台灣的民主發展史揭開組黨的序幕。（資料照，游錫堃辦公室提供）

一九二〇年代，台灣第一代知識分子接觸了西方文明的洗禮，民主、自由和人權思想、民族自決和社會主義等思潮。也激起台灣知識分子的共鳴。當時的前輩蔣渭水、蔡惠如、蔡培火、林獻堂等人組成「文化協會」，展開台灣人民自覺運動，舉辦文化講座，更於一九二三年四月十五日創立《台灣民報》成為文化協會的刊物。蔣渭水曾在《民報》提出「台灣是台灣人的台灣」，反抗殖民統治，甚至於一九二七年成立「台灣民眾黨」，聯合台灣農民組合、台灣工友總聯盟以及學生運動，對抗殖民集權統治。但是，日本軍國主義抬頭之後，這些運動遭受鎮壓及解散，許多前輩甚至坐牢身亡，這是第一代台灣知識分子的命運。

二二八大屠殺—第二代台灣知識分子的悲劇

一九五〇年代，二次大戰結束後，台灣脫離日本統治，換來國民政府代表同盟國的軍事佔領。第二代台灣知識分子很快發現陳儀政府的貪污腐敗，以及缺乏法治人權觀念，又充滿省籍差別待遇。當時的台大文學院長林茂生再度發行《民報》，批評時政，反映台灣人民心聲。不少知識分子如王添灯等也為民喉舌，爭取台灣人的權益都在二二八時遭受殺害。一九四七年發生的二二八事件當中，國民政府大量逮捕台籍菁英，如施江南、郭章垣、張七郎、湯德章、吳鴻麒、王育霖、潘木枝、陳澄波……等全遭殺害。接著進入戒嚴時期，許多白色恐怖案件殺害許強、郭琇琮等知識份子，又逮捕無數知識份子長期監禁，造成長達卅九年的獨裁集權統治。僥倖未遭殺害的知識份子試圖突破黨禁、報禁，如雷震、傅正、郭雨新等也受迫害，而彭明敏、謝聰敏、魏廷朝三人發表「台灣自救宣言」也被判刑入獄，最後彭明敏潛逃出國流亡海外，成為黑名單人士，這是第二代台灣知識分子的悲劇。

第三代台灣民主運動 歷經艱難初現曙光

時間來到一九八〇年代，長期被壓抑的台灣知識分子又展開第三代的台灣民主運動。黨外雜誌紛紛創刊，黨外人士串聯參選，並試圖組黨。美麗島雜誌社以政團形式動員群眾遊行示威，被鎮暴部隊鎮壓，隨後有黃信介、張俊宏、呂秀蓮、姚嘉文、陳菊、林弘宣等人遭受逮捕，甚至爆發林義雄母親與雙胞胎女兒慘遭殺害。但是，第三代海內、外知識分子持續努力，終於促使戒嚴解除、黨禁、報禁開放，進而由李登輝主導「國是會議」，海內、外知識分子合力通過「總統直選」、「國會全面改選」、解除「黑名單」。海外異議分子彭明敏得以返鄉參選總統，海外台獨人士張燦鍙、蔡同榮、陳唐山……等也得以返台參政，甚至陳水扁當選總統造成了政黨輪替。我自己身處第三波台灣民主化過程，也扮演了參與黨外雜誌、接任台灣人權會長救援政治犯、推動二二八平反運動、籌備及參與國是會議、擔任國大代表推動修憲、代理民進黨主席、參選花蓮縣長及立委等不同角色。

傳承歷史使命再辦《民報》 以反映人民心聲

在二〇一四年四月十五日，紀念《民報》九十一年的創刊日，我又邀請了許多醫界、文化界、學術界、企業界朋友共同集資成立了「民報股份有公司」，發行了《民報》。這是歷史上《民報》的第三度發行，代表台灣知識分子的歷史傳承。發刊時我們提出日治時代的《民報》發刊詞說︰「｢民報達民情，民權任你評」、「民心真未死，民族自增榮」勉勵我們的工作同仁，以媒體專業倫理自我要求，反映台灣人民心聲，追求台灣主權獨立和社會公平正義，維護人權，提升文化品質為理想。當時《民報》成為台派政論的園地，也擴及醫療、文化、台語文、藝術、國際關係及經濟領域的文章。我們從未違背《民報》的傳統精神，也一貫堅持媒體的專業自律。

但在沒有任何財團和政治黨派的支持下，我們連續虧損了八千萬的經費，終於決定於二〇一八年十二月卅一日解散了「民報股份有限公司」，只留下「民報文化藝術基金會」，沒有再聘請工作人員，只剩下劉志聰總編及一位基金會秘書將台派主筆的文章放上《民報》網站供人閱讀，如此苦撐將近兩年，又賠了將近一千多萬的經費，只好忍痛停刊。基金會也出版了幾本《民報政論選集》以及《民報人物選集》，還有《邱垂亮教授紀念文集》，作為主辦《民報》的歷史紀錄。（待續）

