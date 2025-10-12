星期專論》圍城與奪島：中國共產黨的作戰方式

一九四九年的金門（古寧頭）戰役，國民黨軍在血戰三晝夜後全殲解放軍登陸部隊，此役於是成為中共的重大挫敗，迫使其終止立即入侵台灣的計畫。圖為去年十月二十五日金門太武山公墓舉行古寧頭戰役七十五週年追思祭悼典禮，金防部官兵在陣亡將士墓前放置國旗與菊花，向先烈致敬。（記者吳正庭攝）

◎吉耐獅（Guermantes Lailari）

西班牙裔美國哲學家喬治‧桑塔亞納（George Santayana）曾經說過一句名言：「那些無法銘記過去的人，注定要重蹈覆轍。」

本文旨在透過檢視中國共產黨軍隊與中華民國國軍在內戰期間的四個典型案例，包括兩場圍城戰與兩次奪島戰，協助讀者避免重演歷史錯誤。本文對比長春（一九四八年五月至十月）與北平（一九四八年十一月至一九四九年一月，該城陷落後改稱北京）兩場圍城戰役，以及中共入侵金門（一九四九年十月）和海南島（一九五〇年四月）的兩次奪島作戰。藉由比較與對照這些案例，我們或許可以從中汲取經驗，思考台灣如何防範與共產中國爆發戰爭；倘若嚇阻失敗，我們又如何能夠有效應對中共的侵略。

長春圍城 餓死15萬至33萬名平民

長春與北平兩場圍城戰是國共內戰的關鍵轉折點，但發展過程截然不同。一九四八年的長春圍城是一場殘酷的軍事封鎖，凸顯中國共產黨不擇手段逼迫國民黨部隊投降的冷血戰略，甚至不惜以無辜平民大規模飢餓至死為代價，造成整場內戰中最嚴重的人道災難之一。相較之下，隨後展開的「平津戰役」，包括一九四八年底對北平的戰略包圍，則以四九年初的和平接收告終，展現中共善於利用談判策略，以避免無謂流血的手腕，同時保全了這座具有象徵意義的歷史名城。

一九四八年五月至十月，林彪指揮的東北人民解放軍包圍長春的國民黨守軍，切斷對該城的補給。中共的策略是「因糧於敵」， 禁止平民出城，以增加城內糧食消耗，加劇國民黨守軍糧食短缺的壓力。這場長達五個月的封鎖，導致約十五萬至卅三萬名平民餓死。這場封鎖及其造成的人道災難，重創國民黨守軍的戰力與士氣，導致逃兵事件頻傳。最終，在部分官兵叛變後，守軍指揮官鄭洞國被迫投降。

對共產黨而言，長春陷落是一場決定性的勝利，實質終結了國民黨對滿洲的控制，並為中共向南推進創造了有利條件。然而，中共罔顧人命的取勝手段，也為其政權合法性蒙上陰影。直到今天，中共仍在官方史書中隱瞞長春平民活活餓死的真相。

一九四八年底，解放軍利用奪取周邊城市並切斷退路等方式，戰略性地孤立北平，將國民黨守軍徹底圍困。當時，中共與守軍指揮官傅作義將軍秘密展開談判，他的處境與長春的鄭洞國將軍頗為類似。中共早已策反傅作義的女兒傅冬，並在談判過程中藉由親情對他施壓。最終，傅作義同意「全面繳械，並將國民黨部隊改編為共軍」。一九四九年一月卅一日，解放軍不發一槍便進入北平。中共隨即將該城改名為「北京」，並指定為中華人民共和國的首都。

北平模式 投降國軍韓戰淪為砲灰

那麼，傅作義與他麾下的廿五萬大軍後來如何？中共並未將傅作義視為戰犯。戰後，他被任命為水利部部長，之後又出任中國人民政治協商會議第四屆全國委員會副主席。中共吸收他統領的廿五萬國民黨部隊，並改編為解放軍建制。後來韓戰爆發，這些和其他改編自國民黨軍的部隊，被毛澤東投入朝鮮半島充當「砲灰」。韓戰結束後，在兩萬一四五一名被俘的中國人民志願軍中，有一萬四三四二人要求遣返台灣，而非中華人民共和國。此一要求透露出那些倖存的國民黨軍士兵深知，返回中國後將面臨何種命運，這也成為韓戰停戰協定延宕兩年的主要原因之一—毛澤東與中共對這些軍人選擇投奔台灣感到難堪。

如果—但願永遠不要發生—中共併吞台灣，台灣的適齡服役成年人口將會面臨何種命運？中共是否會強迫他們成為下一場戰爭的「砲灰」？俄羅斯在當前對烏克蘭的戰爭中，也採取這種「砲灰戰術」，以消耗其統治下的非白俄羅斯人口（non-White Russians）。

長春與北平的圍城戰，是中共在國共內戰期間採取不同策略的鮮明對照。長春之戰的慘烈消耗，凸顯共產黨為求勝利不擇手段的殘酷本質；而北平的和平接收，則成為中共的宣傳勝利。這兩個案例揭示了中共在奪權過程中的雙重特質：一方面是能夠施展極端殘忍手段的冷酷軍事力量，同時又是一部善於把握時機的高明政治機器。

長春為期五個月的封鎖，造成大量平民因飢餓與疾病而死的慘劇，但中共官方對此刻意忽略或輕描淡寫。同樣地，中共官方對一九八九年天安門廣場大屠殺的說詞，也掩蓋了解放軍屠殺逾一萬名和平示威者的事實。至今，中國境內沒有任何紀念長春平民死難者的官方紀念碑或追思活動。倖存者形容，這是一場「被長久埋葬的創傷」，中國年輕世代對此幾乎一無所知。

一九八九年，解放軍中校張正隆首次出版《雪白血紅：國共東北大決戰歷史真相》一書，揭露中共在圍困長春時蓄意讓平民餓死的事實。該書在銷售十萬冊後遭到查禁。張正隆在書中寫道：「長春和廣島，死亡人數大致相等。廣島用九秒鐘。長春是五個月。」

古寧頭大捷 國軍血戰全殲解放軍

一九四九年的金門（古寧頭）與一九五〇年的海南島戰役，是解放軍在國民黨從中國大陸敗退後，對其控制據點所發動的兩場兩棲登陸作戰。這兩場戰役的結果截然不同，金門之戰以國民黨的決定性勝利告終，海南島則以解放軍迅速奪島收場，主要原因可歸結於雙方在備戰程度、情報掌握與士氣上的差異。

在這兩場登陸行動中，面對國民黨海軍和空軍的明顯優勢，解放軍依賴由木製帆船與漁船組成的所謂「人民船隊」，跨海運送部隊。防守島嶼的國民黨部隊多半是大陸戰役的殘餘力量，士氣普遍低落且補給不足。這些作戰是中共在大陸戰場取得勝利後，在國民黨最終退守台灣之前，為鞏固沿海島嶼所發起的更大規模行動的一部分。

在席捲中國大陸後，解放軍指揮官在金門戰役中低估了國民黨的戰力，既未能充分偵察敵情，也沒有確保足夠的運輸船隻，結果只能發動一波協調不良的突襲行動。國民黨方面則在戰前不久，以歷經戰場考驗的老兵與坦克加強金門防務。當解放軍摸黑登陸時，誤觸的絆線啟動警報，讓守軍得以及時進入陣地應戰，並有效運用海岸防禦火力、空中支援與裝甲部隊，重創被圍困在灘頭的解放軍先頭部隊。

金門面積狹小，無法支撐具規模的共產黨游擊隊，島上也沒有能夠支援解放軍登陸的內應。結果，國民黨軍在血戰三晝夜後全殲解放軍登陸部隊，此役於是成為中共的重大挫敗，迫使其終止立即入侵台灣的計畫，也使金門得以繼續做為反共前哨而存在。

在金門失利後，解放軍從錯誤中汲取教訓，對海南島戰役進行充分的偵察與戰前訓練。共軍先以數月時間實施小規模登陸，支援島上的游擊隊，試探國軍的防禦部署，為主攻作戰鋪路。儘管海南的國民黨守軍兵力較多，但指揮無方、士氣低落。台灣高層又拒絕海南守軍多次請求增援，最終導致防禦潰散、全島失守。

記取金門教訓 共軍成功奪取海南

在海南戰役中，當地一支強大的共產黨游擊隊—海南獨立縱隊（瓊崖縱隊），發揮關鍵作用，不僅提供重要情報、協助奪取灘頭陣地，還從島內持續騷擾國民黨部隊。共軍以壓倒性優勢擊潰國民黨守軍，僅以兩週多時間便攻佔全島。這場成功的兩棲作戰，為解放軍累積了寶貴的實戰經驗。

解放軍研究金門與海南兩場戰役的歷史經驗，以及其他島嶼作戰的軍事行動，例如一九五五年成功奪取台灣轄下的一江山島，還有第二次世界大戰期間太平洋與地中海戰場的島嶼戰役，例如克里特島（Crete）與馬爾他島（Malta）之戰。我鼓勵台灣人民深入探究這些戰役，以及其他相關的歷史案例。

這四個歷史案例所傳達的訊息，讓我想起英國大文豪狄更斯（Charles Dickens）的名著《雙城記》（A Tale of Two Cities）。該書的主旨在於警示，當統治階級的暴政與壓迫得不到制衡，終將導致廣泛的苦難與暴力革命。我們或許可以期盼，飽受中共無道暴政與壓迫之苦的中國大陸人民，能夠以最小的代價促成中共的崩潰。然而，只要中共依然緊緊掐住中國的權力咽喉，台灣就必須為所有可能的情況做好準備，包括戰爭。

值得注意的是，中國在二〇〇五年通過實施的《反分裂國家法》，列舉以暴力與非暴力手段「統一」台灣的選項：這些選項正是中共當年攻佔長春與北平的歷史再現。

「全社會防衛韌性」 嚇阻中共犯台

賴清德總統提出的「全社會防衛韌性」（WOSR）概念，是一項綜合性的國家安全戰略，旨在將軍事防衛與民間對於自然災害及抵禦共產中國可能入侵的充分準備相結合。這項倡議的目標在於透過強化全民防衛意識，促進政府、私人部門與公民社會之間的合作，提升台灣的嚇阻與抵抗能力。隨著「全社會防衛韌性」的推進，中共將更難以在台灣複製長春飢荒與北平投降的作戰模式。此外，透過培養更強烈的台灣認同、犧牲奉獻的精神與台灣民族意識，我期盼台灣能夠學會避免海南失陷的慘痛教訓，並從金門守軍英勇抗敵成功的歷史事蹟中汲取力量，使其成為台灣政治意志與抗拒中共脅迫決心的象徵。

（作者吉耐獅為退役美國空軍外務官，專研反恐怖主義、非正規作戰、飛彈防禦與戰略。二〇二二年獲選我國外交部「台灣獎助金」學人，二〇二三年在國立政治大學、國防大學擔任駐點訪問學人，現為國防安全研究院客座研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

