自由廣場》中國統戰大學博士 傅崐萁的山頭主義

◎ 木鐸

這次花蓮災變，中國國民黨立委傅崐萁在災區、在國會的惡形惡狀，在目共睹，令人搖頭，卻百思不得其解，猛然想起傅是中共統戰專業大學「廣州暨南大學的博士」，這才恍然大悟。

二〇二三年十二月中共頒布《中國共產黨紀律處分條例》，批評落馬的甘肅省副省長盧海燕「搞山頭主義，搞團團夥夥，背著黨中央另搞一套」。盧的心腹金晉哲更將虞和自己的講話編印成冊，要求部屬學習。評論指出，山頭主義，拉幫結派是表像，利益交換是目的。

這段評論套在長期把持花蓮的傅氏夫妻，相當神似。這次花蓮救災，傅氏夫妻怠惰於前，掣肘救援於後，放著免費物資與人工救援不用，執意另搞一套，「募款 - 採購 - 綁樁」彷彿是傅氏救災SOP」，箇中玄機超乎你我常人所能揣度。

幸賴中央及時介入，派出政務委員季連成中將主導「災區管理」，救災工作才能有序、有效進行。救災視同作戰，災區如同戰區，季連成把「戰場管理」應用在災區管理，值得讚揚，給國人增加對國軍的信心。

令人細思極恐的是，萬一兩岸開戰，像傅氏夫妻這種心向中國的山頭官痞，屆時恐會抵制中央的指揮，甚至不排除充當中共的內應，後果不堪設想。

傅崐萁的中共統戰專業大學博士學位，想必練出一套統戰心法，過去他舔共媚共、惡搞台灣的前科累累。這次掣肘花蓮救災，會不會只是中共統戰專業的自然發揮，令人好奇。中共痛批甘肅省副省長盧海燕搞山頭主義，傅氏夫妻則在台灣大搞山頭主義，危害救災，隔海呼映，這不正是他們最愛吹捧的「兩岸一家親」？

（作者從商）

