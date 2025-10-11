自由電子報
自由廣場》賴總統的雙十演說 民主台灣的清晰論述

2025/10/11 05:30

◎ 王宏仁

今年的雙十國慶演說，賴清德總統展現出一種比以往更堅定、更清晰的語氣。今年的主軸為「民主台灣」的自我確信。賴總統不再只是為台灣定義邊界，而是凝聚信念 — 台灣是一個以民主為根、以自由為魂的國家，不應再對自身的存在抱持模糊。

賴總統一開場即提到「解嚴天數已超越戒嚴天數」，具有強烈象徵意涵。它提醒社會，威權時代早已遠去，台灣不只是擁有民主制度的地方，更是一個民主世代早已成長茁壯的國家。這樣的開場，是對台灣民主歷史的肯定，也是對國家認同的重申：台灣的團結不是出於恐懼，而是源於民主自由價值。

賴總統「民主台灣」的概念，貫穿整篇談話的精神。在變動的國際局勢中，台灣沒有被擊垮，反而成為亞洲最具活力的民主力量。賴總統列舉經濟成績、就業數據、股市與外匯存底的歷史新高，不只是為了展示政績，而是用事實提醒國人：台灣表現得比中國好、比許多民主國家更穩健，沒有理由懷疑自己。

更具戰略意涵的是，賴清德在兩岸部分首度以總統的高度，公開指出中國「扭曲聯合國第二七五八號決議」與「曲解二戰歷史文件」的問題。他要求北京「體現大國責任」，停止以武力與脅迫改變台海現狀。這樣的表述，是對中國的嚴正提醒：台灣的存在，是事實，不容抹滅。

不同於以往，今年的談話顯示出賴總統更成熟的戰略平衡。他一方面重申維持現狀的立場，展現對和平的責任；另一方面也不再讓「和平」成為被動忍讓的代名詞，而是以「民主台灣」的存在本身，作為和平穩定的前提。這代表，台灣不再以中國的反應為行動依歸，而是以自身的制度價值與民主實力，界定與中國的關係。

整體而言，賴總統今年的國慶談話，試圖讓國人理解：民主不是口號，而是一種生活方式；國家認同不是抽象辯論，而是具體的自信。當他說「台灣是亞洲的民主燈塔」，那不只是外交的口號，而是一種提醒 — 唯有民主台灣的存在，才有繁榮和平的區域穩定。在國際風雲動盪的此刻，這篇演說沒有強烈的對抗語氣，它的力量在於清晰：台灣已經用自己的名字、自己的制度、自己的實踐，站在世界舞台上並做出貢獻。

（作者是成大政治系教授、國策研究院執行長）

