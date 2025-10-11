自由廣場》揮別戒嚴的三大意義

◎ 吳一法

總統賴清德在國慶大會的國慶演說指出，今年是台灣民主化歷史性的一年，九月十日這一天，台灣解除戒嚴天數，正式超越了令人窒息的戒嚴統治天數，這象徵著台灣徹底揮別威權體制的陰霾。

賴總統這段談話，彰顯三個重大意義，實質意義上說明國家對解除戒嚴的具體客觀事實，提出證據驗證。形式意義則向國人表明他絕不會實施戒嚴的立場、決定、主張，以法律、政治或儀式的宣示，打破在野黨「賴政府擬戒嚴而長期執政」的謠言。最重要是，向國際聲明台灣「既無戒嚴之令，更無戒嚴之心」。

賴清德的演說以「前進的力量，六大關鍵力」為核心元素:描繪台灣歷史從威權走向自由的「豐沛民主力」、在國際詭譎挑戰下成功突圍的「創新經濟力」、經濟果實全民共享的「均衡照顧力」、結合國際友盟立足世界的「外交夥伴力」、加強自我防衛能力的「國防堅韌力」、無私大愛的「公民良善力」。而這六大關鍵力的最根本基礎，就在於台灣正式揮別戒嚴的威權體制。

國民黨政府自一九四九年五月十九日在台澎金馬實施戒嚴，至一九八七年七月十五日才解嚴，歷卅八年，才結束軍事管制與限制人權的威權時期。此期間限制人權，嚴重限制人民的言論、出版、集會、結社等自由。白色恐怖時期，更因嚴苛言論審查暨鎮壓異議人士，造成許多冤獄與失蹤。而解嚴後，直到一九九二年才裁撤警備總部，「特務治國」的現象才逐漸朝向民主正常化運作。

但近年來，在野黨利用尹錫悅事件造謠，誣指賴政府可能藉機緊急宣布戒嚴，企圖讓國人對政府產生可能再搞戒嚴的恐懼。但這次，賴總統在國慶演說揭櫫「今年是台灣民主化歷史性的一年」，一語道出台灣揮別戒嚴的三大意義，全民應可以相信「民主台灣」已在世界有了最明確的地位。

（作者為法律事務工作者）

