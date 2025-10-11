自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》慶典愛搞笑 韓國瑜演成周幽王

2025/10/11 05:30

◎ 蕭錫惠

台灣的立法院長本應代表國會尊嚴與憲政中立，韓國瑜卻錯把公共場合當成私人舞台，一而再的。

國慶典禮，他不談團結，忙著唱歌、批政府、不當引喻「堰塞湖」，讓國際媒體錯愕，民進黨批他「貽笑國際」，確實如此。國慶典禮並非個人造勢場，他卻讓整個國家淪為他的戲碼。

他的失格行徑早已展露，聽到前行政院人事行政局長陳庚金說「能撈就撈、能混就混」時，韓國瑜在旁放聲大笑，深得其樂。那一笑，不只是附和，更是價值的崩壞。對他而言，權力與撈取早已混為一談，庶民精神只剩口號。

他藉「愛情摩天輪」政見吸睛，要讓高雄變成戀愛天堂；又幻想太平島開採可燃冰、發行股票；甚至形容高雄「又老又窮」，在災難現場自報「我是陳其邁」開玩笑，這些都是政治雜耍。

高雄市長任內還傳出晚上喝酒直播、白天請假養病，並在社群寫「我喝調酒不會醉」，荒誕不羈。最終被罷免下台，成為台灣史上第一位被人民撤職的直轄市長，這是民意對荒唐政治的判決。

他成為立法院長，依舊沒學會「中立」與「克制」，多次挨批利用程序權打壓綠營議員，甚至在院會中cue錯流程、現場道歉，讓議事堂宛如綜藝節目，這都是制度退化的警訊。

韓國瑜的政治人生，從來不出於理想，而是樂在表演。他以「庶民」為名，卻以「權力」為實；以「真話」為號召，卻以「戲言」為常態。他擅長搞笑，也令人發笑，卻不小心把自己演成周幽王，然而誰又是他心馳神往的褒姒呢 ？

一個國會議長連自己角色都分不清，就成了體制的笑柄。韓國瑜忘了，立法院長的槌子不是權力的雜耍，而是憲政的分際。

（作者是自由撰稿人）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書