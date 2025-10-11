自由廣場》慶典愛搞笑 韓國瑜演成周幽王

◎ 蕭錫惠

台灣的立法院長本應代表國會尊嚴與憲政中立，韓國瑜卻錯把公共場合當成私人舞台，一而再的。

國慶典禮，他不談團結，忙著唱歌、批政府、不當引喻「堰塞湖」，讓國際媒體錯愕，民進黨批他「貽笑國際」，確實如此。國慶典禮並非個人造勢場，他卻讓整個國家淪為他的戲碼。

他的失格行徑早已展露，聽到前行政院人事行政局長陳庚金說「能撈就撈、能混就混」時，韓國瑜在旁放聲大笑，深得其樂。那一笑，不只是附和，更是價值的崩壞。對他而言，權力與撈取早已混為一談，庶民精神只剩口號。

他藉「愛情摩天輪」政見吸睛，要讓高雄變成戀愛天堂；又幻想太平島開採可燃冰、發行股票；甚至形容高雄「又老又窮」，在災難現場自報「我是陳其邁」開玩笑，這些都是政治雜耍。

高雄市長任內還傳出晚上喝酒直播、白天請假養病，並在社群寫「我喝調酒不會醉」，荒誕不羈。最終被罷免下台，成為台灣史上第一位被人民撤職的直轄市長，這是民意對荒唐政治的判決。

他成為立法院長，依舊沒學會「中立」與「克制」，多次挨批利用程序權打壓綠營議員，甚至在院會中cue錯流程、現場道歉，讓議事堂宛如綜藝節目，這都是制度退化的警訊。

韓國瑜的政治人生，從來不出於理想，而是樂在表演。他以「庶民」為名，卻以「權力」為實；以「真話」為號召，卻以「戲言」為常態。他擅長搞笑，也令人發笑，卻不小心把自己演成周幽王，然而誰又是他心馳神往的褒姒呢 ？

一個國會議長連自己角色都分不清，就成了體制的笑柄。韓國瑜忘了，立法院長的槌子不是權力的雜耍，而是憲政的分際。

（作者是自由撰稿人）

