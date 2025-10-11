自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》教育即國防：從雙十文告 看台灣主權與公民教育的使命

2025/10/11 05:30

◎ 潘威佑

二〇二五年十月國慶演說，賴清德總統以民主與主權為核心，提醒我們，台灣走出威權陰霾、超越戒嚴的此刻，不僅是政治的象徵，更是教育的課題。民主不會自動延續，唯有透過教育讓新世代理解自由的可貴與責任的重量，民主之樹才能根深葉茂。對教育界而言，這是反思與實踐的契機：要讓學校成為培養公民意識、社會責任與人文精神的場域，使學生懂得民主不只是投票權，更是捍衛生活方式與價值信念的行動。

「台灣是全體台灣人的台灣」，這句話是政治宣示，也是教育信念。主權意識若要持久，必須從知識教育轉化為生活態度。課程中應讓學生理解歷史的轉折、語言的多元與文化的獨立，體會自我認同與國家意識的關聯。教育不只傳授知識，更是培育判斷與行動的能力。在課綱中應深化「民主素養」「媒體識讀」與「國家安全教育」，鼓勵師生參與公共議題討論，讓學生在理解與辯證中形成屬於自己的台灣觀，培養對這片土地的責任與驕傲。我們支援政府持續推動這樣的教育方針，唯有教育植根主權，民主價值才能代代相傳。

賴總統提出的「台灣之盾」不僅是防空與科技計畫，更是一種全民防衛的理念。以教育而論，國防意識不只武裝訓練，更能培養心理韌性與公民責任。學校可以結合防災、醫療、資安與社區合作課程，讓學生理解危機應變、資訊保護與社會協力的重要。當公民具備思辨能力與行動力時，整個社會便形成「思想的防線」。不只依賴軍事，更應建立在民主信念與教育力量之上，成為最堅固的國家之盾。呼應總統所言：「和平必須靠實力」，而教育，正是凝聚實力的根本所在。

當世界局勢動盪、威權勢力復起，教育是台灣最穩定的力量。透過教育，我們不僅守護疆界，更守護價值；不只是防禦侵略，更要強化心靈。教育者的使命，是讓孩子理解「國防就是守護家園」、「民主就是生活方式」。政府推動國防建設的同時，也應推動教育改革，讓每位公民都能具備面對挑戰的知識與勇氣。

我們堅定支援賴清德總統所代表的政府，持續推動民主深化與國防自主，讓教育成為台灣最長遠的防線。唯有當知識成為盾牌、信念化為力量，全民團結如一，台灣才能在變局中堅定前行，讓國家在風雨之中，依然閃耀民主自由的光輝。

（作者是台灣國家聯盟決策委員/台灣教師聯盟理事長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書