自由廣場》教育即國防：從雙十文告 看台灣主權與公民教育的使命

二〇二五年十月國慶演說，賴清德總統以民主與主權為核心，提醒我們，台灣走出威權陰霾、超越戒嚴的此刻，不僅是政治的象徵，更是教育的課題。民主不會自動延續，唯有透過教育讓新世代理解自由的可貴與責任的重量，民主之樹才能根深葉茂。對教育界而言，這是反思與實踐的契機：要讓學校成為培養公民意識、社會責任與人文精神的場域，使學生懂得民主不只是投票權，更是捍衛生活方式與價值信念的行動。

「台灣是全體台灣人的台灣」，這句話是政治宣示，也是教育信念。主權意識若要持久，必須從知識教育轉化為生活態度。課程中應讓學生理解歷史的轉折、語言的多元與文化的獨立，體會自我認同與國家意識的關聯。教育不只傳授知識，更是培育判斷與行動的能力。在課綱中應深化「民主素養」「媒體識讀」與「國家安全教育」，鼓勵師生參與公共議題討論，讓學生在理解與辯證中形成屬於自己的台灣觀，培養對這片土地的責任與驕傲。我們支援政府持續推動這樣的教育方針，唯有教育植根主權，民主價值才能代代相傳。

賴總統提出的「台灣之盾」不僅是防空與科技計畫，更是一種全民防衛的理念。以教育而論，國防意識不只武裝訓練，更能培養心理韌性與公民責任。學校可以結合防災、醫療、資安與社區合作課程，讓學生理解危機應變、資訊保護與社會協力的重要。當公民具備思辨能力與行動力時，整個社會便形成「思想的防線」。不只依賴軍事，更應建立在民主信念與教育力量之上，成為最堅固的國家之盾。呼應總統所言：「和平必須靠實力」，而教育，正是凝聚實力的根本所在。

當世界局勢動盪、威權勢力復起，教育是台灣最穩定的力量。透過教育，我們不僅守護疆界，更守護價值；不只是防禦侵略，更要強化心靈。教育者的使命，是讓孩子理解「國防就是守護家園」、「民主就是生活方式」。政府推動國防建設的同時，也應推動教育改革，讓每位公民都能具備面對挑戰的知識與勇氣。

我們堅定支援賴清德總統所代表的政府，持續推動民主深化與國防自主，讓教育成為台灣最長遠的防線。唯有當知識成為盾牌、信念化為力量，全民團結如一，台灣才能在變局中堅定前行，讓國家在風雨之中，依然閃耀民主自由的光輝。

（作者是台灣國家聯盟決策委員/台灣教師聯盟理事長）

