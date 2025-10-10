自由廣場》黃國昌與「台版史塔西」

◎ 秦靖

黃國昌「狗仔集團」政治跟監風暴已引爆近兩星期，跟監名單從府院黨高層到警界首長，無一倖免。這場無差別的政治跟監，對比黃國昌向來高舉程序正義、要求一切透明的「戰神」人設，顯得格外諷刺。

當媒體揭露經濟部長龔明鑫在任行政院秘書長時遭到跟監，租車者疑似是黃國昌前助理，黃國昌不但沒有承諾會徹查，反而滿口「編故事」、「轉移焦點」，咆哮辱罵所有質疑者。這種藉傲慢以掩飾心虛的嘴臉，與當年尼克森總統的白宮，將竊聽醜聞說成「低級的暴竊企圖」的模式如出一轍。尼克森最終在真相面前黯然下台，為美國民主留下「無人能凌駕於法律之上」的歷史教訓，但黃國昌現在還在掩蓋真相。

黃國昌讓人連想到前東德的國家安全部「史塔西」，它建立了人類史上最龐大的監控網絡，透過近十萬名全職幹員與近兩百萬名線民，構成了一張密不透風的天羅地網。那雙無所不在的眼睛，不僅監聽電話、拆閱信件，更透過一種名為「心理瓦解」的卑劣手段，製造無所不在的恐懼氛圍。這種系統性的監控，最終導致整個社會的窒息與道德淪喪。當柏林圍牆倒塌，東德人民衝進史塔西總部，看到堆積如山的監控檔案時，他們才驚覺：原來身邊那麼多人都在監視自己。那種背叛的痛苦，至今仍是德國社會難以癒合的傷口。

黃國昌的行徑展現出「類史塔西心態」，當他恣意對政治人物進行系統性的秘密監控，他就成了他自己最愛指控的「東廠」頭領。台灣社會能容忍這般卑鄙的勾當嗎？黃國昌必須坦承面對，養狗仔軍團資金從何而來？跟監名單還有多少未曝光？藉此手段所取得的內容與被害人還有誰？還有哪些共犯？都請一一完整交代。

（作者是教育工作者）

