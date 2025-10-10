自由電子報
自由廣場》北市府會有圖利罪問題嗎？

2025/10/10 05:30

◎ 尤英夫、王雅雯

輝達要在台灣設立海外總部，選定台北「北士科T17、T18基地」。問題是該地早由北市府設定地上權給新光人壽公司，若解約要付巨額違約金圖利新壽。若由新壽直接移轉地上權給輝達，市府又擔心可能圖利之嫌。

本件可能涉及的圖利罪，指刑法第一三一條「公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者」。

依我淺見，只要公開公正公平努力交涉，應無圖利罪問題，這是基於最高法院的一個很重要判決，即最高法院九十一年度台上字第六〇〇六號刑事判決。

該判決說：「按公務員之行政行為，本即有導致相關人民獲利或不利之結果，是不能單純以公務員之行為已使人民獲得利益之結果，反向推論而謂該行政行為即為圖利行為，故圖利罪之成立與否，重在審查公務員於行政行為時，有無圖自己或其他私人不法利益之犯意，而有無圖利之犯意，應依證據認定之，自不待言。又公務員對於不同法令之解釋及適用，因無明確之先例可循，其基於時效，本於確信或誤認為其職權之所在，而為有利於人民之解釋及適用，應認係其依法行政職權之行使，縱其見解事後不為有權之上級機關所採，亦不能謂其於行政行為時係『明知違背法令』而令負圖利罪責。」本件如新壽直接移轉地上權給輝達，除市府與新壽間的地上權契約有禁止移轉之約定外，有什麼不可以？再說，市府如果再從新壽或（與）輝達取得一些利益，並經監督市府的北市議會同意，不是更完美嗎？

要避免觸圖利罪其實也不難，一、一定要在辦公室商洽，不要私下討論，更要有多人在場，。二、公務員或其家屬或有相當關係的人不接受任何好處，包括金錢或非金錢方面的利益。三、最好有專業的法律人參與。四、如果能有監督單位派人在場監督更好。過去被判圖利罪的公務員不都是違背上述的禁忌嗎？

（作者是律師）

