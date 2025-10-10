自由廣場》新壽獅子大開口 不合理也不應該

◎ 蔡田

報載，新光人壽壽開出高達一四〇億元的天價，作為與台北市政府協議解除T17、T18地上權，好讓輝達（NVIDIA）進駐的條件，導致雙方協商陷入僵局。

北市副市長李四川也證實，新壽的條件不僅要求返還已繳的卅二億多元地租，還將「未來五十年預估獲利」一〇七億元納入談判基礎。

筆者住家離T17、T18不遠，幾乎天天經過那裡。四年多來，新光人壽先用鐵絲網圍起工地，沒有任何動靜，好像是在「養地」，直到柯文哲因京華城案被調查，才換上鐵皮圍籬遮掩，讓外人看不到工地裡的動靜，但從遠處眺望工地裡面，依然安靜如昔，毫無動工的跡象。

新壽當年標得該地，外界已質疑過程是否享有特權。而標後卻遲未動工，工地上只擺著幾部吊車與工程車，工程卻毫無進展。

直到輝達宣布要在台灣設立海外總部、選址就在此地，新壽才又開始動作，前幾天我散步經過，看見工人在焊接興建工寮。問題是，輝達明確表示需要的是「素地」，新壽卻此時匆促施工，難免讓人懷疑另有意圖。

更不合理的是，新壽竟將「未來五十年獲利」納入談判。請問，政府連預售屋的紅單轉售都禁止了，企業豈能拿看不見、摸不著的「未來收益」要求市府買單？還振振有詞說是為了「維護股東權益」，如此說法，豈不荒謬？

企業追求合理利潤無可厚非，但若超越理性範圍，就變成貪婪。此案全國矚目，若談判破局，新光人壽恐將成為輿論箭靶，企業形象重大受損，股東信任動搖，甚至可能引發全民抵制，必得不償失。

台灣俗話說「僥倖錢，失德了。」意思是說，不義之財，來得快也去得快。奉勸新光人壽，莫為一時利益而重創長遠信譽。誠懇坐下來，與市府及輝達理性協商，尋求三方共贏的方案，這才是利己又利人的聰明抉擇。

（作者是國小退休校長）

