自由廣場》為守憲而技術違憲 是政院應背的十字架

2025/10/10 05:30

◎ 于則章

由馬英九提名的前大法官黃虹霞律師，日前受訪時認為，中國國民黨與民眾黨修正通過的《憲法訴訟法》只是法律，法律本應受憲法法庭監督約制，如今立法院竟然立了一個法律來凍結憲法法庭的運作，這樣的法律當然違憲。

職是之故，就黃虹霞看來，憲法法庭並非「不能」，而是「不為」，人民一定要發出聲音質疑大法官「你們豈能讓一個法律把你們憲法法庭癱瘓掉？」。面對嚴厲批判，不滿挨轟「大法官怠惰、在睡覺」的蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三位大法官聯合發出聲明，以避免「嚴重誤導社會視聽」。

陽明交通大學科技法律學院院長陳鋕雄則發文嘲諷：這三位大法官的思路，應該是認為因憲法法庭無法合法評議，有話不能說，而形成「法官不語」原則的例外，所以自行發聲明。

不過，依此相同的「例外」邏輯，憲訴法第卅條第二項的規定，應只適用於大法官人數相當或超過十人的「一般情形」，此時憲訴法應不予適用，應由憲法法庭自行依憲法法理建立審議表決規範。

這三位大法官居然無視憲法第十六條明文人民有訴訟之權的規定，以刻意缺席的鄉愿方式來避免自己捲入政爭，而以一個法無明文的「法官不語」原則為自己的懦弱行為遮羞，如今遭到前輩批評了，卻又打破「法官不語」原則跳出來回嗆。

這就如同大家熟悉的故事：自命「八風吹不動」心如止水的宋代名士蘇東坡，只因佛印禪師在他的詩上批了個「屁」字，就氣得跳腳動身過江興師問罪一樣，徒然自曝修為不夠與邏輯矛盾而已！

無怪有網友認為，行政院只消找幾件事大大方方的違憲，搞不好三位想躺平的大法官就氣噗噗的跳起來要帶頭駁回憲訴法，以恢復憲法法庭了。畢竟大法官釋憲的原始設計，其實是擔心行政權失控，必須讓他們了解，立法權也可能會失控，就如同免疫細胞一樣，是需要時間和疾病，好讓身體學習免疫辨識。

果真如此的話，行政院真該勇敢的選擇幾件傷害性最小、爭議性卻最大的事，刻意給它違憲，好激發被癱瘓的憲政法庭，好讓國家恢復正常，這才是真正守護憲政體制，為了守憲而違憲，這才是行政院責無旁貸的十字架！

（作者是公務員）

