自由廣場》憲法法庭應審理憲法訴訟法之違憲爭議

2025/10/10 05:30

◎ 許惠峰

報載蔡宗珍等三位大法官就憲法法庭之組成應否遵守憲法訴訟法（憲訴法）之規定，發出五點聲明，認為應尊重現行有效的憲法訴訟法，而如此一來，憲法法庭即因不足十人而無法開庭審理。此一見解，顯然落入邏輯上「循環論證」的形式推論誤謬，理由如下：

一、憲訴法本身就是違憲爭議的被審查對象

三位大法官認為憲訴法乃依憲法授權之立法，基於遵守憲法之義務，大法官須依憲訴法之規定組成憲法法庭。此種見解在憲訴法本身未涉違憲爭議之前提下，固屬正確，符合邏輯推論形式。反之，憲訴法本身若涉有違憲爭議時，即不能冒然直接適用憲訴法，特別是憲訴法第卅條，對於憲法法庭判決參與評議人數不得低於十人、同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人之規定，是否藉立法權干預憲法法庭有效行使其職權之違憲爭議，此案尚未經審理，就認定該法為有效法律而必須遵守，將會產生「未審先判」之情形。換言之，若先認定該法乃有效之法律且須遵守，則憲法法庭日後又如何再審理該法內容是否違憲？

二、憲法授權之立法，仍屬違憲審查之標的

經憲法授權之立法，且經總統依法公布之法律，固然屬於有效之法律，然而該有效法律仍屬違憲審查之標的。正是因為該法律已具有效力，才須以「違憲審查制度」判斷該法是否違反憲法而無效，憲法第一七一條第一項已明文「法律與憲法牴觸者無效。」因此自不能以憲訴法乃有效之法律，而推論必須加以遵守，特別是就該法律是否涉有違憲之審理時，逕行認定該法有效而受其拘束，即落入邏輯上「循環論證」或「套套邏輯」之誤謬推論。

三、大法官應貫徹「憲法守護者」的角色

大法官之職責本就在於貫徹憲法第一七一條「法律位階論」的執行，其所應關心者乃維護憲法是國家之根本大法，任何法律之制定都不能牴觸憲法之精神，並就憲法之精神加以詮釋，而非交由立法委員決定，三位大法官的論點等同直接接受立法院的立法結果，失去「憲法守護者」的角色，令人不解！

（作者是中信金融管理學院財經法律系教授）

