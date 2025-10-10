自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》莫讓藍白掏空改革成果及年輕人未來

2025/10/10 05:30

立法院新會期登場，國民黨團把「停砍公教年金」列為本會期第一優先議案。專家警告，若今年停止年改，將使退撫基金提早四年用光，不僅排擠政府其他重要施政，同樣亟需政府財務支應的勞保，也將受到衝擊。年金加重負擔，社會擴大對立，更是對青年世代的不公平與不正義。（資料照，記者王藝菘攝）立法院新會期登場，國民黨團把「停砍公教年金」列為本會期第一優先議案。專家警告，若今年停止年改，將使退撫基金提早四年用光，不僅排擠政府其他重要施政，同樣亟需政府財務支應的勞保，也將受到衝擊。年金加重負擔，社會擴大對立，更是對青年世代的不公平與不正義。（資料照，記者王藝菘攝）

立法院新會期才剛登場，在野黨團已是「磨刀霍霍」。其中，國民黨團把「停砍公教年金」列為本會期第一優先議案；民眾黨團則以未編列所要求預算等為由，要求退回明年度中央政府總預算案。大罷免未成功，國會結構朝小野大依舊，藍白立委也更肆無忌憚，先是鎖定軍公教人員，表面提高相關待遇，實則刻意拉高政府在人事與退撫等經費支出，進而扭曲國家財政結構，此消彼長，勢必排擠其他重要施政的推動。尤其，「停砍公教年金」，影響深遠，除惡化政府財政外，也讓過去的改革努力，付諸流水。確保得之不易改革成果，執政者已是責無旁貸。

對於國民黨團提案將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率逐年降低。民進黨立委已表明，藍營法案就是讓年改走回頭路，「黨團的態度就是抵抗到底」，朝野之間再因改革與反改革而政治殊途。回顧年金改革，蔡政府當年為此由下而上，先在各地分區座談，然後召開國是會議，整合各方意見，傾力端出最終改革方案。縱使遭遇許多反對阻力，甚至造成二〇一八年縣市長選舉的大敗，但執政的民進黨仍然團結一致，推進改革力量。年改實施後，前財長蘇建榮統計，原面臨赤字風險的退撫基金，二〇一六年五月的資產總額只有五七〇六．九億元，到今年七月的最新統計，已增加到一兆八七三．五億元，在民進黨執政期間，增幅高達九〇％，進而扭轉即將入不敷出的「破產」危機。可以想見，一旦年金改革嘎然停止，退撫基金提前破產的危機也將再現。

前總統蔡英文創設的「想想論壇」，網路改版後的首篇文章即以年改為題，強調世代、公平、永續，年金改革不應半途而廢。小英藉此發出訊號，呼籲朝野堅定改革。在該文也透露，二〇一六年三月，蔡英文即將接任總統時，與時任總統馬英九有過會晤，馬坦言自己任內想推年改但沒做成，希望蔡能接手做，「時間上也不能再拖了」。我們回顧年改歷程，馬政府確實有準備要修法，最後卻無能邁出改革步伐，而把吃力不討好的難題繼續丟給下任政府。作為與馬一樣完全執政的蔡政府，則將此列為第一任總統時期的重大改革政策，所端出的方案，採取漸進調降方式，包括設定保障退休公教人員基本生活的樓地板，整體改革力道已是較為緩和。即便如此，蔡政府也為此付出政治代價，期中選舉的失利，在當時確實已危及蔡英文個人的連任之途。但在其任內，舉債減少、還債增加，穩健的財政紀律，國人都能清楚看到。

從去年二月新國會組成後，藍營對於停砍公教年金，一直蠢蠢欲動，但自知茲事體大，並未輕易發動。直到大罷免未能成功後，從立法院長韓國瑜到國民黨團總召傅崐萁，接續表明要推這議題。顯示過去一年多藍白聯手國會擴權，即便已遭批評毀憲亂政，也還不敢把「停砍公教年金」付諸行動。等到被罷免藍委逃過人民審判，拿到「無敵星星」，選民無法在其任內發動罷免後，藍營已不再隱藏反改革面貌，圖窮匕見，要把台灣倒退嚕至馬英九時期。專家警告，若今年停止年改，將使退撫基金提早四年用光，屆時這些缺口都要從政府預算撥補因應，財政結構勢必更加失衡並惡化。這不僅排擠政府其他重要施政，同樣亟需政府財務支應的勞保，也將受到衝擊。年金加重負擔，社會擴大對立，這更是對青年世代的不公平與不正義。

國民黨為了拉攏特定階層，無視財政紀律，如同一年多來強推涉及違憲的錢坑法案，施壓政府變相增加財政支出，肆意大撒幣，把政府掏空。民眾黨自稱獲年輕人支持，卻因「藍白合」政治利益分配，對「停砍公教年金」有可能態度鬆動，護航藍營提案，形同出賣青年世代。藍白在大罷免後更加有恃無恐，除延續操弄這套亂花錢卻不必負責的手法，迫使政府無法把錢用於更重要政策，甚至還得大舉債來支應。另方面，利用停砍年金這議題，等於否決掉蔡政府任內最主要的社會改革成績。一旦推倒這張骨牌，過去民進黨在國會席次多數時通過許多重要修法，包括國安法制等，都會被逐一反轉，改回原樣，甚至更為倒退。藍白要「掏空」民進黨執政的改革成果，已是昭然若揭，賴政府必須加強社會連結並因應，包括與年輕人的對話。力阻反動勢力，守住改革成績，這並是對民進黨執政價值的嚴峻考驗。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書