社論》莫讓藍白掏空改革成果及年輕人未來

立法院新會期登場，國民黨團把「停砍公教年金」列為本會期第一優先議案。專家警告，若今年停止年改，將使退撫基金提早四年用光，不僅排擠政府其他重要施政，同樣亟需政府財務支應的勞保，也將受到衝擊。年金加重負擔，社會擴大對立，更是對青年世代的不公平與不正義。（資料照，記者王藝菘攝）

立法院新會期才剛登場，在野黨團已是「磨刀霍霍」。其中，國民黨團把「停砍公教年金」列為本會期第一優先議案；民眾黨團則以未編列所要求預算等為由，要求退回明年度中央政府總預算案。大罷免未成功，國會結構朝小野大依舊，藍白立委也更肆無忌憚，先是鎖定軍公教人員，表面提高相關待遇，實則刻意拉高政府在人事與退撫等經費支出，進而扭曲國家財政結構，此消彼長，勢必排擠其他重要施政的推動。尤其，「停砍公教年金」，影響深遠，除惡化政府財政外，也讓過去的改革努力，付諸流水。確保得之不易改革成果，執政者已是責無旁貸。

對於國民黨團提案將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率逐年降低。民進黨立委已表明，藍營法案就是讓年改走回頭路，「黨團的態度就是抵抗到底」，朝野之間再因改革與反改革而政治殊途。回顧年金改革，蔡政府當年為此由下而上，先在各地分區座談，然後召開國是會議，整合各方意見，傾力端出最終改革方案。縱使遭遇許多反對阻力，甚至造成二〇一八年縣市長選舉的大敗，但執政的民進黨仍然團結一致，推進改革力量。年改實施後，前財長蘇建榮統計，原面臨赤字風險的退撫基金，二〇一六年五月的資產總額只有五七〇六．九億元，到今年七月的最新統計，已增加到一兆八七三．五億元，在民進黨執政期間，增幅高達九〇％，進而扭轉即將入不敷出的「破產」危機。可以想見，一旦年金改革嘎然停止，退撫基金提前破產的危機也將再現。

前總統蔡英文創設的「想想論壇」，網路改版後的首篇文章即以年改為題，強調世代、公平、永續，年金改革不應半途而廢。小英藉此發出訊號，呼籲朝野堅定改革。在該文也透露，二〇一六年三月，蔡英文即將接任總統時，與時任總統馬英九有過會晤，馬坦言自己任內想推年改但沒做成，希望蔡能接手做，「時間上也不能再拖了」。我們回顧年改歷程，馬政府確實有準備要修法，最後卻無能邁出改革步伐，而把吃力不討好的難題繼續丟給下任政府。作為與馬一樣完全執政的蔡政府，則將此列為第一任總統時期的重大改革政策，所端出的方案，採取漸進調降方式，包括設定保障退休公教人員基本生活的樓地板，整體改革力道已是較為緩和。即便如此，蔡政府也為此付出政治代價，期中選舉的失利，在當時確實已危及蔡英文個人的連任之途。但在其任內，舉債減少、還債增加，穩健的財政紀律，國人都能清楚看到。

從去年二月新國會組成後，藍營對於停砍公教年金，一直蠢蠢欲動，但自知茲事體大，並未輕易發動。直到大罷免未能成功後，從立法院長韓國瑜到國民黨團總召傅崐萁，接續表明要推這議題。顯示過去一年多藍白聯手國會擴權，即便已遭批評毀憲亂政，也還不敢把「停砍公教年金」付諸行動。等到被罷免藍委逃過人民審判，拿到「無敵星星」，選民無法在其任內發動罷免後，藍營已不再隱藏反改革面貌，圖窮匕見，要把台灣倒退嚕至馬英九時期。專家警告，若今年停止年改，將使退撫基金提早四年用光，屆時這些缺口都要從政府預算撥補因應，財政結構勢必更加失衡並惡化。這不僅排擠政府其他重要施政，同樣亟需政府財務支應的勞保，也將受到衝擊。年金加重負擔，社會擴大對立，這更是對青年世代的不公平與不正義。

國民黨為了拉攏特定階層，無視財政紀律，如同一年多來強推涉及違憲的錢坑法案，施壓政府變相增加財政支出，肆意大撒幣，把政府掏空。民眾黨自稱獲年輕人支持，卻因「藍白合」政治利益分配，對「停砍公教年金」有可能態度鬆動，護航藍營提案，形同出賣青年世代。藍白在大罷免後更加有恃無恐，除延續操弄這套亂花錢卻不必負責的手法，迫使政府無法把錢用於更重要政策，甚至還得大舉債來支應。另方面，利用停砍年金這議題，等於否決掉蔡政府任內最主要的社會改革成績。一旦推倒這張骨牌，過去民進黨在國會席次多數時通過許多重要修法，包括國安法制等，都會被逐一反轉，改回原樣，甚至更為倒退。藍白要「掏空」民進黨執政的改革成果，已是昭然若揭，賴政府必須加強社會連結並因應，包括與年輕人的對話。力阻反動勢力，守住改革成績，這並是對民進黨執政價值的嚴峻考驗。

