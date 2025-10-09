自由廣場》啟動「季連成模式」可振士氣

◎ 徐才谷

花蓮縣立委傅崐萁與縣長徐榛蔚的縣府團隊，在光復鄉救災的過程荒腔走板，出現阻礙救災、指揮失靈、執行無能、擺拍作秀等難堪景況，但藍白政客及網軍側翼不斷帶風向，幫花蓮縣府洗地卸責。

幸好，行政院政務委員季連成接任中央總協調官，成為中央政府聲勢反彈的轉捩點。中將退役的季連成展現軍人作風，「簡潔明快、清晰易懂、不說官腔、執行有力」，一旦花蓮縣府官員說空話或想卸責，季連成不讓對方鬼扯，會適時打斷，切中問題核心，直接裁示花蓮縣府應該負責的部份，且要求當天解決。針對十月八日地震花蓮縣府又誤發疏散警報，季連成公開要求縣府檢討，不給對方打馬虎眼。記者詢問季向總統報告的內容，季嚴守分際回應說不便回答，還笑著說「等你當總統，我就向你報告」，不被牽著鼻子走，也展現智慧和幽默。

「季式風格」讓人耳目一新，也大快人心，坊間回應「賴清德總統用人有方」、「看季將軍的記者會讓人安心」。反觀傅徐這對夫妻，在自家地盤屢被災民當面炎上，鄉親更在賴總統勘災時當面告狀「徐榛蔚都沒有幫忙」。足證，對付又壞又笨的藍白政客，溫良恭儉讓只會自陷困境，且令支持者心灰意冷。反之，言之有物的直球對決，才能讓真相昭雪、撫平民怨、振奮人心。

「季式風格」的模式，不須特別提出費時砸錢的建設或政策，就能挽回民心，讓支持者士氣大振，民進黨應有所體悟「當家不鬧事」不是叫你們「打不還手、罵不還口」。防疫指揮官陳時中明明有巨大貢獻，最後仍慘遭全面抹黑攻擊，而在台北市長一役落敗，前車之鑑未遠，季連成很可能是下一個被潑髒水，被人格毀滅的對象，執政團隊須嚴防。

（作者從事自由業）

