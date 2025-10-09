自由廣場》面對傅崐萁 卓榮泰撥亂反正

◎ 張國財

針對花蓮撤離災難，傅崐萁十月七日質詢卓揆，堪稱虛問實答、歪問正答、亂問妙答的經典。傅崐萁指稱「中央沒有撤離計畫，就是人禍」，卓揆斬釘截鐵回覆「撤離的計畫和實施執行，當然是地方政府」。（按：關於災難的應變措施，中央與地方各有權限劃分，條文寫得清清楚楚）

傅崐萁又嗆「八六〇〇人的撤離計畫在哪？」，卓揆重複重點「撤離的計畫及實施，當然是地方政府」，還槓上開花加一段「九月廿二日上午八點（離堰塞湖溢流還有卅小時五十分），光復鄉民政科的邱先生︰下午一點開始撤離，入夜前可以撤離完畢」，人事時地，證據俱全。「光復鄉民政科的邱先生」，是徐縣長團隊的一員吧？裝蒜的傅崐萁，自曝其短了！

傅崐萁眼看討不到便宜，又問「誰主責救災？」，卓揆回答「現在前進協調所在主責救災」，傅「謝謝院長終於說了一句實話」酸卓揆，卓揆回覆「是地方政府效率太慢，所以（中央）全部投入」傅又被打臉！

傅崐萁又硬扯「現在中華民國是沒有中央政府嗎？」，卓揆不卑不亢地說「有，但沒有地方政府，沒有花蓮縣政府」，卓揆還回敬傅崐萁︰「我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命。」更是金句連發，在網路上廣為傳誦。

國會殿堂上，質詢和備詢雙方，本應相互尊重，不可昧著良心打模糊戰，否則就讓人瞧不起！傅崐萁夫妻在花蓮救災過程荒腔走板，還想甩鍋中央；一向溫吞謙卑的卓揆，過去吞下許多悶虧，連帶影響支持者的士氣，如今據理回應、據實應戰，扯下對方的運用語言陷阱的假面具，不但讓真相得以彰顯，也振奮國人士氣，值得按讚！

（作者是新竹教育大學退休副教授）

