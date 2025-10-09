自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》面對傅崐萁 卓榮泰撥亂反正

2025/10/09 05:30

◎ 張國財

針對花蓮撤離災難，傅崐萁十月七日質詢卓揆，堪稱虛問實答、歪問正答、亂問妙答的經典。傅崐萁指稱「中央沒有撤離計畫，就是人禍」，卓揆斬釘截鐵回覆「撤離的計畫和實施執行，當然是地方政府」。（按：關於災難的應變措施，中央與地方各有權限劃分，條文寫得清清楚楚）

傅崐萁又嗆「八六〇〇人的撤離計畫在哪？」，卓揆重複重點「撤離的計畫及實施，當然是地方政府」，還槓上開花加一段「九月廿二日上午八點（離堰塞湖溢流還有卅小時五十分），光復鄉民政科的邱先生︰下午一點開始撤離，入夜前可以撤離完畢」，人事時地，證據俱全。「光復鄉民政科的邱先生」，是徐縣長團隊的一員吧？裝蒜的傅崐萁，自曝其短了！

傅崐萁眼看討不到便宜，又問「誰主責救災？」，卓揆回答「現在前進協調所在主責救災」，傅「謝謝院長終於說了一句實話」酸卓揆，卓揆回覆「是地方政府效率太慢，所以（中央）全部投入」傅又被打臉！

傅崐萁又硬扯「現在中華民國是沒有中央政府嗎？」，卓揆不卑不亢地說「有，但沒有地方政府，沒有花蓮縣政府」，卓揆還回敬傅崐萁︰「我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命。」更是金句連發，在網路上廣為傳誦。

國會殿堂上，質詢和備詢雙方，本應相互尊重，不可昧著良心打模糊戰，否則就讓人瞧不起！傅崐萁夫妻在花蓮救災過程荒腔走板，還想甩鍋中央；一向溫吞謙卑的卓揆，過去吞下許多悶虧，連帶影響支持者的士氣，如今據理回應、據實應戰，扯下對方的運用語言陷阱的假面具，不但讓真相得以彰顯，也振奮國人士氣，值得按讚！

（作者是新竹教育大學退休副教授）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書