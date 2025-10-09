自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》不沾鍋蔣萬安 莫當歷史罪人

2025/10/09 05:30

◎ 陳昶日

輝達總部北士科用地持續卡關，台北市政府提出T12基地替代方案，向握有T17暨T18基地開發權新光人壽加大施壓，是北市府近幾個月一系列放話最新動作，屬雙方心理戰談判策略一部分，新壽會不會知難而退，將是輝達總部能否留在台北市的關鍵。

新光人壽主張權利金加計五十年地上權預估利益，獅子大開口總額一百四十億元解約補償條件。北市府借力使力想把燙手山芋丟給市議會，建議新壽正式書面提案，配合編列預算後送交民意機關審查，讓市議員出面當壞人，新壽擔心淪為議會豺狼虎豹的獵物，此路不通、心裡有數。

台北市政府不同意原地踏步四年的新光人壽將地上權直接移轉給輝達，擋下新壽佔地為王當起零風險的二房東，此係依法有據，且中央政府已綠燈放行，讓解約後的專案設定地上權給特定企業，已全力促成輝達落腳屬意地點是唯一選項。無論是置身事外甩鍋市議會，或者息事寧人丟出替代土地，就是不敢或不願對新壽硬起來，反而坐實不沾鍋市長的軟弱無能形象。

新壽手上還有進度同樣大幅落後的南港轉運站大型BOT案，蔣萬安其實掌握很多行政制衡手段，斡旋施展空間很大，豈能束手無策。蔣應捲袖蹽落去，積極協調民意機關尋求合理補償共識，讓生意人有台階可下，對方終會明白退一步海闊天空。

最沒有資格批評的罪魁禍首就是前台北市長柯文哲，正如他面對京華城案說的「一放手就是一百億」，還反酸檢方造成寒蟬效應「輝達哪敢來！」，完全顛倒黑白、混淆是非。

去年九月，台北市議會專案小組調查報告羅列北士科案八大缺失，直指柯文哲「招標放水，讓特定財團發大財」，北檢把柯文哲列為被告另案偵辦。只是京華城案正值風風火火，北士科案偵辦進度無人聞問，蔣萬安應主動宣示全力配合調查，讓司法加緊偵辦腳步會是另一個解套途徑。

輝達總部北士科案決不能淪為另一個圖利財團的京華城案翻版，更不應重演成歹戲拖棚的大巨蛋案翻版。若演變為台北市民、輝達與新壽三方皆輸的最壞局面，導致錯失AI人工智慧基礎建設龐大商機，蔣萬安就是延誤首都轉型升級機會的歷史罪人。

（作者從商，台北市民）

