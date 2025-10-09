自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》總統出手助輝達案 北市府要爭氣

2025/10/09 05:30

◎ 胡勇

美國AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）有意在台灣設立海外總部，並選定台北北投士林科技園區T17、T18基地作為落腳處，這不僅是對台灣科技實力的肯定，更是台灣持續深耕半導體與AI產業鏈的重大機會。

然而，讓人洩氣失望的是，該案在土地取得及地上權設定過程中頻遭瓶頸卡關，身為主管機關的台北市政府瞻前顧後，終至一籌莫展，引發社會關注與擔憂，深怕處理不當，輝達棄台而去。

幸好，最新發展顯示，中央態度轉趨積極，根據媒體報導，兼任民進黨主席的總統賴清德在昨天的中常會下達指令「中央能幫忙的部分一定全力幫忙」，並請行政院就北市府送來的相關核備案，加速處理，該准就准、該核就核。

賴總統的公開表態，讓輝達案有了峰迴路轉和撥雲見日的感覺，期盼在中央出手相助之下，眾所矚目的輝達案別再繼續拖延下去！

其實早在七月份內政部就曾針對北市府的請示，明確提供法規解釋指引，說明可依循既有《台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法》，進行專案設定地上權予特定對象。此舉為北市府解開法律疑慮，提供明確行政依據，但令人扼腕的是，北市府依然不敢放開手腳積極處理，讓問題越拖越顯棘手，國人的焦慮也越積越嚴重。

外資企業選擇台灣，不僅看重技術與人才，更重視制度穩定與行政透明。在這次輝達設置總部的行政協調過程中，一度出現政治口水與責任歸屬爭議，但值得欣慰的是，在地方政府越來越顯無力感的同時，中央願意出手協助，期盼雙方最終能以促成輝達落腳為共同目標，逐步化解歧見，加速行政作業，體現「解決問題優先」的務實態度。

昨日會議中，不少綠營民代都紛紛發言，力促中央出手協助台北市政府，誠如立委王定宇所說的，在不逾越法定職權的前提下，應盡力協助地方排除障礙；而地方政府亦應本於促進產業發展的責任，在制度許可範圍內積極作為。唯有中央地方齊心協力，方能真正讓台灣在國際AI戰略版圖中占有一席之地。

輝達落腳北士科，不只是企業選址，更是台灣下一階段數位轉型與國際接軌的關鍵里程碑。期待本案能儘速定案，也期盼未來更多類似的重大投資案，都能在法規明確、行政高效與政治穩定的條件下，順利落實。

（作者是國小退休校長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書