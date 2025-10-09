自由廣場》總統出手助輝達案 北市府要爭氣

◎ 胡勇

美國AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）有意在台灣設立海外總部，並選定台北北投士林科技園區T17、T18基地作為落腳處，這不僅是對台灣科技實力的肯定，更是台灣持續深耕半導體與AI產業鏈的重大機會。

然而，讓人洩氣失望的是，該案在土地取得及地上權設定過程中頻遭瓶頸卡關，身為主管機關的台北市政府瞻前顧後，終至一籌莫展，引發社會關注與擔憂，深怕處理不當，輝達棄台而去。

幸好，最新發展顯示，中央態度轉趨積極，根據媒體報導，兼任民進黨主席的總統賴清德在昨天的中常會下達指令「中央能幫忙的部分一定全力幫忙」，並請行政院就北市府送來的相關核備案，加速處理，該准就准、該核就核。

賴總統的公開表態，讓輝達案有了峰迴路轉和撥雲見日的感覺，期盼在中央出手相助之下，眾所矚目的輝達案別再繼續拖延下去！

其實早在七月份內政部就曾針對北市府的請示，明確提供法規解釋指引，說明可依循既有《台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法》，進行專案設定地上權予特定對象。此舉為北市府解開法律疑慮，提供明確行政依據，但令人扼腕的是，北市府依然不敢放開手腳積極處理，讓問題越拖越顯棘手，國人的焦慮也越積越嚴重。

外資企業選擇台灣，不僅看重技術與人才，更重視制度穩定與行政透明。在這次輝達設置總部的行政協調過程中，一度出現政治口水與責任歸屬爭議，但值得欣慰的是，在地方政府越來越顯無力感的同時，中央願意出手協助，期盼雙方最終能以促成輝達落腳為共同目標，逐步化解歧見，加速行政作業，體現「解決問題優先」的務實態度。

昨日會議中，不少綠營民代都紛紛發言，力促中央出手協助台北市政府，誠如立委王定宇所說的，在不逾越法定職權的前提下，應盡力協助地方排除障礙；而地方政府亦應本於促進產業發展的責任，在制度許可範圍內積極作為。唯有中央地方齊心協力，方能真正讓台灣在國際AI戰略版圖中占有一席之地。

輝達落腳北士科，不只是企業選址，更是台灣下一階段數位轉型與國際接軌的關鍵里程碑。期待本案能儘速定案，也期盼未來更多類似的重大投資案，都能在法規明確、行政高效與政治穩定的條件下，順利落實。

（作者是國小退休校長）

