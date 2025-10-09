自由廣場》賴清德「謙卑」逆襲 破「台灣風險論」迷思

◎ 陳正承

美國保守派意見領袖賽斯頓（Buck Sexton）近日來台專訪賴清德總統，其內容於美國知名廣播節目播出後，引發廣泛的國際討論。

在訪談中，賴總統針對台美關鍵技術夥伴關係發表了重要論述，他謙虛地表示，台積電並非半導體生態系的全部，美國依然位居龍頭；他更進一步承諾，台灣很樂意共同協助美國推動「再工業化」，並成為人工智慧的世界中心，讓美國能持續領導世界，再次偉大。這番言論對美方領導地位表達了尊重與肯定，同時鋪陳一套深邃的國家戰略佈局，旨在扭轉全球對台灣的刻板印象與風險認知，它是攸關台灣未來生存空間的關鍵論述。

賴總統這番「謙卑」的言論，實質上是對全球瀰漫的「台灣風險論」投下的一枚震撼彈，它以無可辯駁的事實為基礎，徹底粉碎了那些將台灣窄化為「一座晶片孤島」、並藉此渲染戰爭風險的無知框架。長期以來，這類論述核心都是對台灣全球角色的極度踐踏，將台灣的科技實力扭曲為引火上身的負債。賴總統的論述，正是對此種謬論最為凌厲的「戰略反擊」。他透過主動闡明台美產業鏈的互補性與共榮性，將台灣從被動的「地緣政治棋子」，重新定義為民主世界不可或缺的「科技賦能者」。這不僅化解了盟友的「依賴焦慮」，也清晰宣告：台灣的價值，在於為世界創造繁榮，而非引發衝突。

台灣之所以能有如此宏大的底氣，向世界第一強權提出「共榮藍圖」，其根基是歷經數代人血汗灌溉，才得以建成的「產官學研」這座創新堡壘。這是一段始於遠見、成於堅持的國家發展史詩。從當年政府以前瞻眼光設立工研院，延攬關鍵人材，為半導體產業點燃火苗，到無數工程師以廠為家、挑戰物理極限，打造出製造奇蹟；從頂尖大學源源不絕地培育出全球爭搶的科技人才，到上下游廠商緊密串連，形成全球反應最快、效率最高的產業生態系。

這一切，絕非單一企業的偶然，而是一整個國家意志的體現，是台灣人民勤奮與智慧的結晶。當國際社會驚嘆台積電時，他們往往忽略其背後支撐的，是這整個堅不可摧的創新生態。賴總統特意點出這個關鍵，就是要向世界宣告：台灣的真正實力，是這套被千錘百鍊證明可行的「成功模式」，而這正是當前AI革命浪潮中，任何國家都無法輕易複製的核心資產。

如此清晰的戰略善意與實力展現，國內外竟始終存在一股頑固的政治逆流，企圖以卑劣的算計扼殺台灣的未來。在國際上，有人刻意放大「去台化」的謬論，將美國的產業鏈安全政策，扭曲為對台灣的背棄與掏空，其用心昭然若揭。而在國內，更有特定政治勢力長期散播「疑美論」，將盟友的支持抹黑成陷阱，並將台灣引以為傲的科技成就，貶低為引來戰禍的「催命符」。都是出於短視的選舉利益，不惜以摧毀台灣的產業命脈與國家信譽為代價。他們對賴總統釋出的全球合作大戰略視而不見，其本質就是一種精神上的自我繳械，是對台灣人民數十年奮鬥成果最惡毒的背叛。

當一個國家的領導人，正試圖將全體人民共同掙來的產業實力，轉化為鞏固國家生存與捍衛全球民主陣營的堅實盾牌時，我們不禁要沉痛地質問：為何總有政治勢力，非要以狹隘的零和思維，反向拉扯，意圖一刀殺了台灣的戰略未來？

這已遠遠超過政策辯論範疇，而是一場價值觀的對決。賴總統的論述，不僅是為台灣尋找出路，更是為台灣的科技實力立下一座不容撼動的尊嚴界碑。全體國人應堅定地站在此一論述的基礎上。當政治的噪音任意踐踏科學與產業的成就，一個國家的根基便已動搖。此刻，捍衛這份由謙卑所包裹的自信與遠見，就是捍衛台灣的生存之戰。

（作者是電子業專業經理人）

